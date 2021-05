অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী স্পিনার এখন কাঠমিস্ত্রি!

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল তাদের সবশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে ২০১৫ সালে। সেই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার জাভিয়ের ডোহার্টি। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সাদা পোশাকের টেস্ট ক্রিকেটও খেলেছেন তিনি।

অথচ এখন কি না জীবিকা নির্বাহের জন্য কাঠমিস্ত্রির কাজ বেছে নিতে হয়েছে সেই ডোহার্টিকে! সম্প্রতি শিক্ষানবিশ হিসেবে কাঠের কাজ শেখা শুরু করেন তিনি। এরই মধ্যে পুরোদস্তুর কাঠমিস্ত্রি হওয়ার তিন-চতুর্থাংশ পাঠ শেষ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী স্পিনারের।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ) কর্তৃক প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঠের কাজে মন দিয়েছেন ডোহার্টি। ক্রিকেট থেকে অবসর নেয়ার পর সংসার চালানোর জন্য আরও অনেক কাজ করেছেন তিনি। এবার কাঠমিস্ত্রি হিসেবেই থিতু হওয়ার ইচ্ছা।

২০১৫ সালের বিশ্বকাপের পরই ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছিলেন ডোহার্টি। তার সবশেষ ওয়ানডে ম্যাচটি ছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ২০১৭ সালে সব ধরনের ক্রিকেটকেই বিদায় জানান। অবসরের পর খুব একটা মসৃণ জীবন কাটছে না ডোহার্টির।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটার্সদের অ্যাসোসিয়েশনের আপলোড করা ভিডিওতে তিনি জানিয়েছেন, অবসরের পর সংসার চালানোর মতো টাকাও ছিল না। এক বছর ধরে কোনো কাজ পাননি। ওই সময় মানবেতর জীবন কাটাতে হয়েছে পরিবার নিয়ে। তাই কোনো উপায় না পেয়ে কাঠমিস্ত্রির কাজ ধরেছেন।

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় ডোহার্টির। ক্যারিয়ারের উত্থান-পতন থাকলেও ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেন। অস্ট্রেলিয়ান জার্সিতে তিনি খেলেছেন ৪ টেস্ট (৭ উইকেট), ৬০ ওয়ানডে (৫৫ উইকেট) ও ১১ টি-টোয়েন্টি (১০ উইকেট) ম্যাচ।

Test bowler turned carpenter



Xavier Doherty took some time to find what was right for him following his retirement from cricket, but he's now building his future with an apprenticeship in carpentry.#NationalCareersWeek pic.twitter.com/iYRq2m39jt