‘বাংলাদেশের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়া হবে খুব লজ্জার’

প্রথম ওয়ানডেতে ৩৩ রানের পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও শ্রীলঙ্কাকে ১০৩ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সে সঙ্গে ওয়ানডে ক্রিকেটে এই প্রথমবার শ্রীলঙ্কাকে সিরিজে হারিয়েছে টাইগাররা। ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশগুলোকে সিরিজে হারাতে পারলেও শ্রীলঙ্কা ছিল অজেয়। সেই অজেয় প্রতিপক্ষকে অবশেষে হারাতে পারলো বাংলাদেশ।

তৃতীয় ম্যাচে লঙ্কানদের হোয়াইটওয়াশ করার লক্ষ্য বাংলাদেশের। আর শ্রীলঙ্কার লক্ষ্য হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়ানোর। বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারকেই রীতিমত লজ্জা হিসেবে অভিহিত করলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক সনৎ জয়সুরিয়া। লঙ্কান ক্রিকেটারদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, শেষ ম্যাচে যেন লড়াই করে। কারণ তাদের সম্মান ঝুঁকিতে রয়েছে।

চলতি ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদশের কাছে শ্রীলঙ্কার হতাশাজনক পারফরম্যান্সে মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার ও সমর্থেকদের। এই অবস্থায় নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচটি জিতে শ্রীলঙ্কাকে হৃত সম্মান কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধারের ডাক দিলেন সাবেক অধিনায়ক সনৎ জয়সুরিয়া।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি স্পষ্টত জানালেন, বাংলাদেশের কাছে প্রথম সিরিজ হার মেনে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন। তিনি এটাও বোঝেন যে, বাংলাদেশের হাতে হোয়াইটওয়াশ হতে হলে লজ্জার শেষ থাকবে না। তাই তিনি ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

জয়সুরিয়া টুইট করেন, ‘একজন সাবেক খেলোয়াড় ও ক্যাপ্টেন হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশের কাছে প্রথম সিরিজ হার মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। জাতীর সম্মান ঝুঁকিতে রয়েছে ছেলেরা, শেয ম্যাচ লড়াই চালাও।’

As a past player and captain it’s very difficult for me to come to terms with the first series loss to Bangladesh. National pride is at stake boys fight to the last