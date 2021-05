শাস্তির মুখে জিম্বাবুয়ের দুরাবস্থা তুলে ধরা সেই ক্রিকেটার

শঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি পেতে যাচ্ছেন জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার রায়ান বার্ল। অনলাইনে নিজেদের দুর্দশার যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন সেটা নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নয় জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড। যে কারণে তারা, ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেবে বলে জানিয়েছে।

দু’দিন আগেই নিজেদের ক্রিকেটের কী দুরাবস্থ সেটা একটি ছবির মাধ্যমে টুইটারে তুলে ধরেছিলেন রায়ার্ন বার্ল। সেই টুইটারে তিনি একটি ছবি সংযুক্ত করেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাচে নামার আগে আঠা দিয়ে নিজেদের ক্যাডস (জুতা) মেরামত করছেন তারা। বার্ল আহ্বান জানান, কেউ কী আছেন, একটু স্পন্সর করার!

বার্লের সেই টুইটার নজর কেড়েছে ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পুমার। তারা বার্লকে জানিয়েছেন, কেডসের স্পন্সর হবেন তারা। বার্লের সতীর্থদের জন্য নতুন জুতাসহ একাধিক ক্রীড়া সরঞ্জাম পাঠায় পুমা। বার্লের স্পনসর হিসেবে ও এগিয়ে আসে পুমা। কিন্তু ব্যপারটি একেবারেই ভাল চোখে নেয়নি জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের কর্তারা।

মূলতঃ জিম্বাবুয়ে বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে অর্থের সমস্যা একটি বড় বিষয়। সে কারণেই ক্রিকেট খেলার পরিবর্তে অনেকেই বাস্কেটবলকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অনেকে আবার ক্রিকেট খেলা শেষ করার পরেও অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছেন পেটের তাগিদে।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে দেশ থেকে একদা অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, গ্র্যান্ট ফ্লাওয়ারদের মতো ক্রিকেটাররা উঠে এসে বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করেছেন, তাদের দেশে অনেকেই আজ ক্রিকেটটাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে ভয়ে পিছিয়ে আসছেন। যেদিন থেকে নেইল জনসন, মারে গুডউইনের মতন ক্রিকেটাররা দেশের বদলে জীবন জীবিকার তাগিদে কাউন্টি ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের খারাপ সময়ের শুরুটা হয়।

দেশের ক্রিকেট বোর্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ,স্পনসরহীনতা, জুনিয়র স্তর থেকে ভাল ক্রিকেটার না ওঠে আসা সবমিলিয়ে এখন ‘ক্ষয়িত’ শক্তিতে পরিণত জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট। এর মধ্যেও অনেকে ভালবেসে ক্রিকেটটা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম রায়ান বার্ল।

তিনি যে চিত্র তুলে ধরেছেন, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে টুইটারে জিম্বাবুয়ের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক অ্যাডাম থিও বলেন, ‘জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা জানিয়েছেন বার্লের এই স্পনসরশিপ আবেদনে তারা অত্যন্ত অখুশি। তাদের মতে বার্লের এই আবেদন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। জানানো হয়েছে বার্লের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষে এটা খুবই খারাপ পদক্ষেপ হতে চলেছে।’

I’m told that certain members high up in Zimbabwe Cricket are angry at Ryan Burl’s plea for sponsorship help as it “reflects bad on the organisation”.



I’m also told that the same members want disciplinary action to be enforced.



This would be a terrible move by Zim Cricket. pic.twitter.com/sr792L0YiI