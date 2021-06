কোহলির খাবার মেন্যুতে ডিম দেখে চমকে উঠলেন ভক্তরা

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলতে যাওয়ার আগে মুম্বাইতে বায়ো-বাবলের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কঠোর নিয়মাবলী পালন করতে হচ্ছে তাদের। সে সঙ্গে নিয়মিতই করে যাচ্ছেন অনুশীলন। এরই মধ্যে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে কোহলি জানালেন, তার কাবার মেন্যুতে ডিমও রয়েছে।

এটুকু শুনেই চমকে উঠলেন বিরাট কোহলি তথা ভারতীয় ক্রিকেটের ভক্তরা। সবাই জানে বিরাট কোহলি একজন ভেগান তথা ভেজিটেরিয়ান। তিনি খাবারের মধ্যে রাখেন ডিম! এটা কিভাবে সম্ভব?

বিরাট কোহলি আর আমিষ খাবেন না। সেটা রীতিমতো ঘোষণাই করেছিলেন তিনি। বিরাটের ভেগান হওয়ার পিছনে একটি বড় কারণ হল, তার শারীরিক সমস্যা। সার্ভিকাল স্পাইনে সমস্যা (ঘাড়ের অংশের মেরুদণ্ডের হাড়ে সমস্যা) হওয়ার পরেই নাকি তিনি আমিষ খাবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ সেই কোহলির খাবার মেন্যুতে নিয়মিতই থাকছে ডিম!

সম্প্রতি কোহলি ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানেই এক ভক্ত তার কাছে খাবার মেন্যু সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। সে উত্তরেই নিজের ডায়েটে ডিমের কথা উল্লেখ করেন ভেগান কোহলি। সেটা শুনেই তার ভক্তরা অবাক হন।

বিরাটের ডায়েট চার্টে আর কী কী রয়েছে জানা যাক। তিনি নিজেই বলেন, ‘প্রচুর সব্জি, কিছু ডিম, ২ কাপ কফি, ডাল, কুইনোয়া, অনেকটা পালং শাক, ধোসা খেতেও ভালবাসি। কিন্তু সবটাই খুব মেপে খাই।’ এই জবাব শোনার পর থেকেই বিরাটের ডিম খাওয়া নিয়ে ভক্তদের মধ্যে চলছে কাটাছেঁড়া। তার ভেগান হওয়ার দাবি নিয়েও শুরু হয়ে গেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, হাসি-ঠাট্টা।

গত বছর ইনস্টাগ্রামেই সাবেক ব্রিটিশ অধিনায়ক কেভিন পিটারসেনের সঙ্গে লাইভে বিরাট নিজেই জানিয়েছিলেন, ‘ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজের আগে আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ২০১৮ তে আমরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলাম, তখন টেস্ট ম্যাচ খেলার সময়ে সার্ভিকাল স্পাইনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।’ এরপর থেকেই ভেগান হয়ে যান বিরাট।

তবে বিদ্রুপকারীদের সোজাসাপ্টা ভাষায় সব সমালোচনার জবাব দিলেন ভারত অধিনায়ক। নিন্দুকদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে বিরাট কোহলি একটি টুইটে লিখেছেন, ‘আমি কখনও নিজেকে ভেগান বলিনি। আমি সব সময় ভেজিটেরিয়ান বলে এসেছি। লম্বা শ্বাস নিন এবং সব্জি খাওয়া শুরু করুন।’

