আইপিএলের বাকি অংশের জন্য নতুন সূচি প্রকাশ ভারতের

আইপিএলের বাকি অংশ আয়োজনের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেই সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্থগিত হওয়া আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলো আয়োজনের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে বিসিসিআই। এতদিন যে তারিখ শোনা যাচ্ছিল, তাতে খানিকটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে নতুন দিন-তারিখ।

করোনার কারণে স্থগিত হওয়া আইপিএল পুনরায় শুরু হচ্ছে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৫ অক্টোবর।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে এমনটাই জানিয়েছেন ভারতের এক বোর্ড কর্মকর্তা। বিসিসিআই ও এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে দুবাই, শারজা এবং আবুধাবিতে আইপিএলের ম্যাচগুলো আয়োজন করা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়।

এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের বৈঠক নিয়ে অবগত সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্মকর্তা বলেন, ‘বৈঠকে অত্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আমিরাত ক্রিকেট বোর্ড বিশেষ সধারণ সভার আগেই আমাদের মৌখিকভাবে সম্মতি জানিয়েছে। গত সপ্তাহ ধরে সবকিছু চূড়ান্ত করা হয়। আইপিএল পুনরায় শুরু হলে প্রথম ম্যাচ খেলা হবে ১৯ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল ম্যাচ আয়োজিত হবে ১৫ অক্টোবর। বিসিসিআই আইপিএল শেষ করার জন্য ২৫ দিনের উইন্ডোর দিকেই তাকিয়ে ছিল।’

আইপিএলে বিদেশি ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে কি না জানতে চাইলে সেই বোর্ড কর্মকর্তা বলেন, ‘আলোচনা চলছে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, বেশিরভাগ বিদেশি ক্রিকেটারকেই পাওয়া যাবে। যদি কয়েকজন আসতে না পারে, তবে আমরা সেই অনুয়ায়ী বন্দোবস্ত করব।’

IPL 14: Season to resume on September 19, final on October 15



