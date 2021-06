৬১ বছর পর দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করলেন কেশভ মাহারাজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দুরন্ত হ্যাটট্রিক করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশভ মাহারাজ। প্রোটিয়া স্পিনার ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৭তম ওভারে এ কৃতিত্ব অর্জন করেন। ওভারের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে তিনি ফিরিয়ে দেন যথাক্রমে কাইরন পাওয়েল, জেসন হোল্ডার ও জোশুয়া ডি সিলভাকে।

ড্যারেন স্যামি ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হ্যাটট্রিক করার সঙ্গে একাধিক রেকর্ড গড়েন কেশভ মাহারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় বোলার তথা প্রথম স্পিনার হিসেবে টেস্টে পরপর তিন বলে তিনটি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। হ্যাটট্রিক পূর্ণ করার পর সতীর্থদের সঙ্গে কেশবের সেলিব্রেশন ছিল দেখার মতো।

হ্যাটট্রিকের পর যে রেকর্ডগুলি গড়েন কেশভ

১. দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন কেশভ মাহারাজ। ১৯৬০ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম প্রোটিয়া ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট হ্যাটট্রিক করেছিলেন জিওফ গ্রিফিন। ৬১ বছরের খরা কাটিয়ে সেন্ট লুসিয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন কেশভ।

২. দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে টেস্টে হ্যাটট্রিক করা প্রথম স্পিনার হলেন কেশভ মাহারাজ। গ্রিফিন ছিলেন ডানহাতি পেসার।

