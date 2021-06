ওয়ানডে অভিষেকে তিন ফরম্যাটের রেকর্ড ভারতীয় ওপেনারের

টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়েছে প্রায় দুই বছর আগে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত ২২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলার পর অবশেষে ক্রিকেটের অন্য দুই ফরম্যাটের স্বাদ পেয়েছেন ভারতীয় ওপেনার শেফালি ভার্মা। তাতেই গড়েছেন রেকর্ড।

ইংল্যান্ড সফরের একমাত্র টেস্টে ক্রিকেটের অভিজাত ফরম্যাটে যাত্রা শুরু হয়েছিল শেফালির। ব্রিস্টলের সেই ম্যাচের দুই ইনিংসে ৯৬ ও ৬৩ রানের ইনিংস খেলে নিজের সামর্থ্যের জানান দিয়েছিলেন এ ডানহাতি ওপেনার।

দুর্দান্ত ফর্মে থাকায় ওয়ানডে সিরিজেও সুযোগ পেয়ে গেলেন হরিয়ানার এ তরুণী। রোববার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে অভিষেক হয়ে গেল তার। যার সুবাদে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই নাম লিখিয়ে ফেললেন শেফালি।

আর এ কীর্তির দিন তার বয়স মাত্র ১৭ বছর ১৫০ দিন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট খেলে ফেলা সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়ের রেকর্ড নিজের করে নিলেন এ মারমুখী ওপেনার।

২০১৯ সালে মাত্র ১৫ বছর ২৩৯ দিনে হয়েছিল তার টি-টোয়েন্টি অভিষেক। চলতি মাসেই টেস্ট অভিষেক হলো ১৭ বছর ১৩৯ দিনে আর ওয়ানডেতে মাঠে নামার সুবাদে মাত্র ১৭ বছর ১৫০ দিনেই তিন ফরম্যাট খেলে ফেললেন তিনি।

টেস্টের মতো অবশ্য ওয়ানডে অভিষেকটা ভালো হয়নি। টস হেরে ব্যাট করতে ভারতের পক্ষে উইকেটে টিকতে পেরেছেন মাত্র ৪.৫ ওভার। সাজঘরে ফেরার আগে ৩ চারের মারে ১৪ বলে ১৫ রান করেছেন শেফালি, আউট হয়েছেন ক্যাথরিন ব্রান্টের বলে।

এদিকে ভারতের পক্ষে সর্বকণিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে তিন ফরম্যাট খেলার রেকর্ড গড়লেও, সবমিলিয়ে তিনি এ তালিকায় রয়েছেন পঞ্চম স্থানে। শেফালির চেয়ে ৭২ দিন ছোট থাকতে মাত্র ১৭ বছর ৭৮ দিন বয়সে তিন ফরম্যাট খেলার রেকর্ড গড়েছেন আফগানিস্তানের মুজিব উর রহমান।

তালিকায় শেফালির আগে অন্য তিন জন হলেন ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান সারাহ জেন টেলর (১৭ বছর ৮৬ দিন), অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার এলিসা পেরি (১৭ বছর ১০৪ দিন) ও পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ আমির (১৭ বছর ১০৮ দিন)।

