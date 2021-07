এবার আতঙ্ক ক্রিকেটে, মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন দুই খেলোয়াড়

ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের ঘটনার রেশ এখনও কেটে যায়নি। ইউরো কাপ এখনও চলছে। টুর্নামেন্টের শুরুতেই মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন এরিকসেন। এবার একই ঘঠনা ঘটলো ক্রিকেট মাঠে। পরপর দু’জন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নারী ক্রিকেটার মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বাংলাদেশ সময় শুক্রবার গভীর রাতে ঘটলো এই ঘটনা।

অ্যান্টিগায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের নারী ক্রিকেটাররা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন পাকিস্তানের নারী ক্রিকেট দলের। এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান সংগ্রহ করে।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল্ডিংয়ের সময়ে হঠাৎ দেখা যায়, চিনেল হেনরি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। প্রথমে তার খিঁচুনি দেখা দিচ্ছিল। এরপর জ্ঞানই হারিয়ে ফেলেন তিনি। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরো ঘটনাটি ঘটে যায়।

সবাই একটু হতচকিতই হয়ে পড়েন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নারী ক্রিকেটাররা তাকে ঘিরে ধরেন। হঠাৎ কেন জ্ঞান হারালেন, সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না কেউ। মাঠেই প্রাথমিক চিকিৎসা চলে। খুব বেশি লাভ হয়নি তাতে। পরে স্ট্রেচারে করে চিনেল হেনরিকে মাঠের বাইরে নিয়ে আসা হয়। এরপর সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় তাকে।

এ ঘটনার ঠিক পরই তুমুল বৃষ্টি নামে। যার কারণে খেলা বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সে সময়ে ক্রিকেটাররা সবাই মাঠের বাইরে বের হচ্ছিলেন। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরেক ক্রিকেটার এবং চিনেল হেনরির খুব কাছের বন্ধু চিডিয়ান নেশনও ড্রেসিংরুমের ঠিক বাইরে হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

এ ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। চিডিয়ান নেশনকেও সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের মুখপাত্র জানিয়েছেন, দু’জনেরই জ্ঞান ফিরেছে। আগের চেয়ে তারা ভাল বোধ করছেন; কিন্তু তাদের ঠিক কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা যায়নি। তবে দুই বন্ধুর পরপর এভাবে অজ্ঞান হওয়ার ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অ্যান্টিগার ক্রিকেট মাঠে।

Match between Pakistan and West Indies women cricketers continues ... Suddenly West Indies women cricketer fainted and collapsed . She was shifted to a nearby hospital. Hopefully she will recover soon.

