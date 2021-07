এখন আর আমাকে প্রয়োজন নেই : আফ্রিদি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন অনেকদিন আগে। তবে এখনও ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলে যাচ্ছেন পাকিস্তানের সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি।

তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও, তাকে যেন ছাড়েনি ভক্ত-সমর্থকরা। তাই এতদিন পরেও মাঠে আফ্রিদি নাম লেখা জার্সি পরে হাজির হন তার ভক্তরা। যেমনটা দেখা গেলো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে।

শুক্রবার রাতে নটিংহ্যামের ট্রেন্ট ব্রিজে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে স্বাগতিক ইংল্যান্ডকে ৩১ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। ম্যাচটিতে আগে ব্যাট করে টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের সর্বোচ্চ ২৩২ রান করেছে সফরকারীরা।

এই ম্যাচের আগে আফ্রিদির জার্সি পরা এক নারী দর্শকের ছবি আপলোড করেছেন লন্ডনভিত্তিক পাকিস্তানি সাংবাদিক ইহতিশাম উল হক। সেই ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘বস (আফ্রিদি), তারা এখনও আপনাকে মিস করে।’

সেই ছবিটি নজরে আসে আফ্রিদিরও। তিনি ছবিটি রিটুইট করে লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ। তবে আমার মনে হয়, এখন আর আমাকে প্রয়োজন নেই। অনেক বুম বুম হয়েছে, ৬ উইকেটে ২৩২ রান।’

