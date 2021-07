টেলরের ‘অদ্ভুত’ আউটে আইনের মারপ্যাঁচ (ভিডিও)

জিম্বাবুইয়ান অধিনায়ক ব্রেন্ডন টেলর কি আসলেই আউট ছিলেন? তার ‘হিটউইকেট’ আউটটি নিয়ে আলোচনা চলছে বেশ। ডাকওয়ার্থ লুইসের মতো ক্রিকেটের কিছু কিছু আইন আছে, যেগুলো আসলে পরিষ্কার নয় এখনও। টেলরের আউটটি তেমনই এক বিতর্ক তৈরি করেছে।

হারারেতে বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে চলছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবুয়ে। নির্ধারিত ৫০ ওভারে তারা তুলেছে ৯ উইকেটে ২৪০ রান।

পুঁজিটা কি আরও বড় হতে পারতো? জিম্বাবুইয়ান সমর্থকরা আফসোস করতেই পারেন। অধিনায়ক ব্রেন্ডন টেলর সে সময় অদ্ভুত আউটের শিকার না হলে হতে তো পারতোই।

জিম্বাবুয়ে ইনিংসের ২৫তম ওভারের ঘটনা। টাইগার পেসার শরিফুল ইসলামের লাফিয়ে ওঠা একটি ডেলিভারি আপার-কাট করতে চেয়েছিলেন টেলর। ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারেননি। বল চলে যায় উইকেটরক্ষকের কাছে।

এদিকে ব্যাটে লাগাতে না পারায় ব্যাটসম্যানরা অনেক সময় নিজের ভুল কি হয়েছে দেখতে ‘ছায়া শট’ খেলেন। মানে কিনা ব্যাটটা ঝাঁকিয়ে শটের মতো করে দেখেন, কেন লাগাতে পারলেন না বল।

টেলর অনেকটা তেমনই করতে গিয়েছিলেন। তারপর ব্যাটটা হাত থেকে ঝুলিয়ে সামনে থেকে পেছনে নিতেই সেটি লেগে যায় স্ট্যাম্পে, পড়ে যায় বেল। বাংলাদেশি একজন ফিল্ডার সেটা দেখে আবেদন করেন আউটের। মাঠের আম্পায়ার মারাইস এরাসমাস সেটি রেফার করেন তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে।

তৃতীয় আম্পায়ার লংটন রাসেরে রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত দেন হিটউইকেট আউটের। ৪৬ রানে সাজঘরে ফিরতে হয় টেলরকে। মাঠ ছাড়ার সময় জিম্বাবুইয়ান অধিনায়কের চোখে মুখে হতাশার ছাপ ছিল স্পষ্ট।

কিন্তু কেন আউট হলেন টেলর? আসলেই কি তাকে আউট দেয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল? অনেকেই মনে করছেন, ক্রিকেটীয় আইনের অস্পষ্টতা আরও একবার ফুটে উঠল এই আউটে।

