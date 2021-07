সেই বিতর্কিত ক্রিকেটারকে দলে ফেরাল ইংল্যান্ড

কিশোর বয়সেই তার মধ্যে ঘৃণার বীজ জন্ম নেয়। মুসলিম এবং নারীদের বিরুদ্ধে চরম বাজে মন্তব্য করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাও কিশোর বয়সে। চরম বাজে মন্তব্য, বৈষম্যমূলক পোস্ট দেয়া এবং বর্ণবাদী আচরণ প্রদর্শণ করেন। দীর্ঘদিন পর সেই মন্তব্যেরই খেসারত দিতে হলো ওলি রবিনসনকে। নিষিদ্ধ হতে হয় রবিনসনকে।

অবশেষে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ভারতের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে দলে ফিরতে চলেছেন বিতর্কিত সেই ক্রিকেটারটি। প্রথম দুই টেস্টের জন্য ১৭ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড।

টেস্ট স্কোয়াডে ফিরেছেন তারকা অল-রাউন্ডার বেন স্টোকসও। সুযোগ পেয়েছেন ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামা নটিংহ্যামশায়ারের ওপেনার হাসিব হামিদ।

We've named a 17-player squad for the opening two Tests of the LV= Insurance Test Series against India.



