ঘোষণা হলো আইপিএলের বাকি অংশের সূচি, ২৭ দিনে হবে ৩১ ম্যাচ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বদ্ধ পরিকর, যেভাবেই হোক আইপিএলের বাকি অংশ আয়োজন করবেই তারা। সে লক্ষ্যে আগেই বিসিসিআই জানিয়েছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তে শেষ করা হবে আইপিএলের বাকি অর্ধেক। এবার সূচি ঘোষণা করে তার আনুষ্ঠানিকতাই দেখিয়ে দিলো ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

বাকি আইপিএল অনুষ্ঠিত হবে ২৭ দিনে। এই ২৭ দিনে অনুষ্ঠিত হবে মোট ৩১টি ম্যাচ। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে আইপিএলের বাকি অংশ। ওইদিন মুখোমুখি হতে চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। দ্বিতীয় ম্যাচেই ২০ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে মুখোমুখি হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু।

রোববার সন্ধ্যায় বিসিসিআই’র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৮ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ হবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম কোয়ালিফায়ার হবে ১০ অক্টোবর। ইলিমিনেটর হবে ১১ অক্টোবর। ১৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। এরপর আগামী ১৫ অক্টোবর হবে ফাইনাল। ফাইনালের ভেন্যু দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

বিসিসিআই’র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাতটি ‘ডাবল হেডার’ অনুষ্ঠিত হবে। ভারতে পাঁচটি ‘ডবল হেডার’ হয়েছিল। আগের মতোই দিনের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে বিকাল ৪টায়। অন্যদিকে রাত ৮টায় শুরু হবে রাতের ম্যাচ।

দ্বিতীয় পর্বে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে দুবাই। সেখানে ১৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। শারজায় হবে ১০টি ম্যাচ এবং আবুধাবিতে হবে আটটি ম্যাচ।

নক-আটউট পর্বের কোনো ম্যাচ পায়নি আবুধাবি। দুটি করে নক-আউট ম্যাচ পেয়েছে দুবাই এবং শারজা। প্রথম কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল হবে দুবাইয়ে। ইলিমিনেটর এবং দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার আয়োজনের দায়িত্বে আছে শারজায়।

বাকি আইপিএলের পুরো সূচি

এবার আইপিএলের প্রথম পর্বে ২৯টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপরই আইপিএলের বায়ো-বাবলে করোনা হানা দেয়। বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হলে আইপিএলই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় বিসিসিআই।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাকি ম্যাচগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতে হবে বলে আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকে জানানো হয়। এরইমধ্যে ভারতীয় বোর্ডের আশা, ঠিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে হলেও আইপিএলের দ্বিতীয় পর্যায়ে বেশিরভাগ বিদেশি খেলোয়াড়ই থাকতে পারবেন।

