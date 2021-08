খেলার লিংক খুঁজে খুঁজে হয়রান ফিঞ্চ-ম্যাক্সওয়েলরা

হয়তো ভেবেছিলেন, বাংলাদেশ সফরে না গেলে আর কী হবে? কয়েকজন বড় তারকা ছাড়াই হেসেখেলে হারানো যাবে টাইগারদের। কিন্তু বাস্তবতা গেছে পুরো উল্টে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল তাই এখন হা-হুতাশ করছেন।

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে তবু লড়াই করেছিল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে টাইগারদের কাছে পাত্তাই পায়নি সফরকারি দল। ৫ উইকেট আর ৮ বল হাতে রেখে জিতেছে বাংলাদেশ।

মিরপুরের যে ম্যাচটি দেখতে রীতিমত হন্যে হয়ে লিংক খুঁজেছেন ম্যাক্সওয়েল। ম্যাচ শুরুর পর একটি টুইটে অসি অলরাউন্ডার লিখেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি খেলা দেখার লিংক আছে কারও কাছে?’

Anyone got a working link to watch the Aussies in the T20?

ম্যাক্সওয়েলের আফসোসটা একটু বেশি। কারণ চোট নয়, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েই বাংলাদেশ সফর থেকে সরে গেছেন এই অলরাউন্ডার। একইভাবে সফরে আসতে রাজি হননি ডেভিড ওয়ার্নার, প্যাট কামিন্সরা।

অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ অবশ্য আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চোটের কারণে সফরের ঠিক আগে ছিটকে পড়েন তিনি।

নিজে না আসতে পারলেও অধিনায়ক হিসেবে দলের প্রতি আলাদা একটা দায়িত্ববোধ তো আছেই। সামনে বিশ্বকাপ। তার আগে বাংলাদেশে কেমন করছে অস্ট্রেলিয়া, তা টিভিতে দেখতে না পেরে আক্ষেপ প্রকাশ করেন ফিঞ্চও।

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টির সময়ই হতাশ ফিঞ্চ টুইট করেন, ‘কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। ভেবেছিলাম অস্ট্রেলিয়ায় ইউটিউবের মাধ্যমে ম্যাচটা দেখা যাবে...।’

Can’t find it anywhere…I thought it was meant to be via YouTube in Australia https://t.co/b2HiPTTjoh