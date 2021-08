বিশ্বকাপের কোনো খেলোয়াড়কেই বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে না নিউজিল্যান্ড

শুধু ভারত আর ইংল্যান্ডই নয়, একসঙ্গে একাধিক দল ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখে নিউজিল্যান্ডও। সেটাই এবার বাংলাদেশ সফরে দেখিয়ে দিচ্ছে তারা। একসঙ্গে চারটি দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। তবে এর মধ্যে বিস্ময় জাগানিয়া সংবাদ হলো বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সফরের জন্য যে দল গঠন করা হয়েছে, সেই দলে নেই আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কেউই।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজটা মূলতঃ প্রস্তুতিমূলক। নিজেদেরকে শেষবারের মত ঝালাই করে নেয়ার। কিন্তু করোনা মহামারির মধ্যে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে সিরিজটাতেই শুধুমাত্র অংশহণ করছে তারা। যে কারণে বাংলাদেশ সফরের জন্য ভিন্ন একটি দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড।

যে দলের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে টম ল্যাথামকে। এছাড়া বাংলাদেশ সফরকারী দলটির মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞ ও নতুন মিশিয়ে ভারসাম্যপূণ বেশ কিছু ক্রিকেটার।

বাংলাদেশে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাশাপাশি পাকিস্তানে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। এরপর অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। চার মাসের লম্বা সূচি শেষ হবে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে। এই সব সিরিজ মিলিয়ে খেলোয়াড়-কোচদের চাপ কমাতে চারটি ভিন্ন ভিন্ন দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট।

মূলতঃ ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ আইপিএলে খেলোয়াড়দের ব্যস্ততাও মাথায় রেখেছে নিউজিল্যান্ড। ভারতের বিপক্ষে টেস্টের আগে সাদা বলের খেলাগুলোর জন্য মোট ৩২ জনকে ডেকেছে এনজেডসি।

কেন উইলিয়ামসন বাংলাদেশে না এলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলের অধিনায়ক ঠিকই থাকবেন। বিশ্বকাপের দলে মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টড অ্যাস্টল, জিমি নিশাম, ড্যারিল মিচেল, ট্রেন্ট বোল্ট, টিম সৌদি, লকি ফার্গুসন, কাইল জেমিসন, টিম সাইফার্ট, মার্টিন গাপটিল, ডেভন কনওয়েরা আছেন। এরা আসছেন না বাংলাদেশ সফরে, যাচ্ছেন না পাকিস্তানে ওয়ানডে সিরিজেও। ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপের দলের বাইরে বাড়তি সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে অ্যাডাম মিলনেকে।

Team News | The squads have been confirmed for the @T20WorldCup and white ball tours of Bangladesh and Pakistan. https://t.co/pb2FtmrVJN