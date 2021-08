ভারতের জার্সি পরে মাঠে ইংল্যান্ডের দর্শক (ভিডিও)

খেলার মাঠে দর্শকদের ঢুকে পড়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। প্রায়ই খেলা চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তাকর্মীদের নজর এড়িয়ে মাঠে ঢুকে পড়েন নানান দর্শক। এবার সেটিকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেলেন ইংল্যান্ডের জারভো নামের এক দর্শক।

লর্ডসে চলছে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টের খেলা। ম্যাচের তৃতীয় দিন দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে অবাক কাণ্ডের জন্ম দেন জারভো। যিনি একজন ইংলিশ নাগরিক হলেও মাঠে ঢুকে পড়েন ভারতের জার্সি গায়ে দিয়ে।

নিরাপত্তাকর্মীরা ছুটে আসেন জারভোকে থামানোর জন্য। কিন্তু ৬৯ নম্বর জার্সি পরা জারভো উল্টো বোঝাতে থাকেন, তিনি যেন একজন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং দলের সঙ্গেই মাঠে নেমেছেন।

জারভোর এই চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে নিয়ে গেছেন মাঠের বাইরে। এ ঘটনায় হাসি থামিয়ে রাখতে পারেননি ভারতের পেসার মোহাম্মদ সিরাজ। ধারাভাষ্যকক্ষে মাইকেল আদারটন, অ্যান্ড্রু স্ট্রসরাও মজা নিয়েছেন পুরো বিষয়টিতে।

অবশ্য কোনো দলের জার্সি পরে দর্শক মাঠে ঢোকার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ঐতিহ্যবাহী দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচে তাদের জার্সি পরে মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন এক দর্শক। এমনকি দলের সঙ্গে টিম ফটোও তুলে ফেলেছিলেন সেই দর্শক।

এদিকে শুধু ভারতের জার্সি পরে ইংল্যান্ডের সমর্থকের মাঠে ঢুকে পড়াই নয়, লর্ডসে তৃতীয় দিন আরেকটি বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে ভারতকে। ইংল্যান্ডের ইনিংসের ৬৯তম ওভারে সীমানায় দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করতে থাকা লোকেশ রাহুলের দিকে বোতলের ছিপি ছুড়তে থাকেন গ্যালারিতে থাকা ইংল্যান্ডের দর্শকরা।

তা দেখে বেশ রেগে যান ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি রাহুলকে ইশারা করেন সেসব ছিপি তুলে আবার গ্যালারিতেই ছুড়ে মারতে। অবশ্য তেমন কিছু হয়নি। তবে এ বিষয়ে ম্যাচের দুই আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতের খেলোয়াড়রা। তারা কোনো অভিযোগ করেছেন কি না সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

