হাত দেয়নি তালেবানরা, আগের মতোই চলবে আফগান ক্রিকেট

তালেবানরা কাবুল দখল করার আগেই রশিদ খানদের কণ্ঠে আকুতি ঝরে পড়ছিল, নিজের দেশকে বাঁচাতে, ক্রিকেটকে বাঁচাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল রশিদ খান এবং মোহাম্মদ নবিরা। শঙ্কা দেখা দিয়েছিল, আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় তালেবানরা চলে আসার পর কী রশিদ খানরা আগামী বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে?

কিন্তু সব শঙ্কাকে দুর করে দিয়ে দেশটির ক্রিকেটকে আগের মতই চলার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে তালেবানরা। অর্থ্যাৎ দেশটির ক্রিকেটের ওপর কোনোই হস্তক্ষেপ করেনি তারা। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে রদবদলের যে শঙ্কা করা হয়েছিল তার কিছুই করা হয়নি।

আজিজুল্লাহ ফজলিকেই পূনরায় আফগান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হল। রোববার টুইট করে এমনটাই জানিয়ে দেয়া হল বোর্ডের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে।

আফগান ক্রিকেট বোর্ডের টুইটার অ্যাকাউন্টে রোববার লেখা হয়, ‘আজিজুল্লাহ ফজলিকেই পূনরায় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হল। আগামী দিনে তার নেতৃত্বেই সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে আফগানিস্তান।’

Former ACB Chairman @AzizullahFazli has been re-appointed as ACB's acting Chairman. He will oversee ACB's leadership and course of action for the upcoming competitions. pic.twitter.com/IRqekHq7Jt