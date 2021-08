২০ রানও করতে পারলেন না কেউ, ভারতের লজ্জার রেকর্ড

১১ জন ব্যাটসম্যান। বিশ্বসেরা ব্যাটস্যানের সমাহার এই একাদশে। কিন্তু লিডসের হেডিংলিতে ইংলিশ বোলারদের সামনে তথাকথিত বিশ্বসেরা এই ব্যাটিং লাইনআপ উড়ে গেলো বালির বাধের মত। সে সঙ্গে এই প্রথম একটি লজ্জার রেকর্ড গড়লো ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা।

ইতিহাসে এই প্রথম, টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ভারতের কোনো ব্যাটসম্যানই ২০ রানের গণ্ডি টপকাতে পারলেন না। দলের সর্বাধিক ১৯ রান করলেন রোহিত শর্মা। মাত্র ৭৮ রানেই শেষ হয়ে গেল হেডিংলিতে টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংস।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্টে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তার সিদ্ধান্ত যে ঠিক ছিল না সেটা প্রমাণ করলেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ পেস বোলার জেমস অ্যান্ডারসন। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে প্রথম স্পেলে ৮ ওভার বল করে ৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিলেন ৩৯ বছরের অ্যান্ডারসন।

এরপরে বল হাতে জ্বলে ওঠেন অলি রবিনসন। ১০ ওভার বল করে ২ উইকেট নিলেন তিনি। রাহানে ও রিশাভ পান্তকে ফেরান তিনি। জাদেজাকে আউট করেন স্যাম কারান। বুমরাহকেও আউট করেলন তিনি। ওভারটন ৩ উইকেট শিকার করেন।

এই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ভারতের হয়ে সর্বাধিক ১৯ রান করেন রোহিত শর্মা। এরপরে আজিঙ্কা রাহানে করেন ব্যাক্তিগত ১৮ রান। এদিন ভারতের হয়ে লোকেশ রাহুল, মোহাম্মদ শামি, জসপ্রিত বুমরাহ শূন্য রান করেন। পূজারা করেন ১ রান, বিরাটের সংগ্রহ ৭ রান। রিশাভ পান্ত ২ ও জাদেজা ৪ রানে আউট হন। মোহাম্মদ সিরাজ করলেন তিন রান। তাকে ফেরালেন ওভারটন। ৬৭ রান থেকে ৭৮ রানে পৌঁছাতে ভারতকে হারাতে হল ৫টি উইকেট।

