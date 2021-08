১৭ দিন পর সাকিবকে অভিনন্দন, রাগ নিয়ে খোঁচা ডু প্লেসির

গত ৯ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি খেলেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। সেদিন অসিদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে মাত্র ৬২ রানে অলআউট করে দিয়ে ৬০ রানের বড় ব্যবধানে জিতেছিল টাইগাররা। একই সঙ্গে সিরিজটিও ৪-১ ব্যবহানে নিজেদের করে নেয় স্বাগতিক দল।

সিরিজের শেষ ম্যাচটিতে মাত্র ৯ রান খরচায় ৪ উইকেট নিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান, জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এছাড়া সবমিলিয়ে পাঁচ ম্যাচে ১১৪ রান ও ৭ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কারটাও নিজের করে নিয়েছিলেন সাকিব।

ভাবছেন এতদিন পর কেনো সেই সিরিজের উপাখ্যান? এর কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসির টুইট। অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজ হারানোর ১৭ দিন পর সাকিবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ডু প্লেসি। একইসঙ্গে খোঁচাও দিয়েছেন সাকিবের রাগের ব্যাপারে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ডু প্লেসি লিখেছেন, ‘হাই সাকিব আল হাসান। অস্ট্রেলিয়াকে হারানো এবং ম্যান অব দ্য সিরিজ নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন। সবসময়ই দারুণ মুহূর্ত এটি। আশা করি এখন আর তুমি রেগে নেই।’

ডু প্লেসির এ টুইট চোখে পড়েছে সাকিবের। তিনিও উত্তর দিতে দেরি করেননি। ফিরতি টুইটে সাকিব লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ ফাফ। আমি এখন অনেক ঠাণ্ডা আছি, মাঠ এবং মাঠের বাইরে। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। সেটা (সিরিজ জয়) সত্যিই অনেক বড় একটা মুহূর্ত ছিল।’

Hey @Sah75official, Congrats on beating Oz and being named the Man of the Series! Always a great Moment! Hope you are not angry anymore ;)