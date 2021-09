আমিরাতে বসে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের চ্যানেল খুঁজছেন নিশাম

নিউজিল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দল এখন ঢাকায়। কিন্তু দলের সঙ্গে নেই তারকা পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিমি নিশাম। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা কাউকেই বাংলাদেশ সফরে রাখেনি কিউইরা। তাই আইপিএল খেলতে আরব আমিরাতে চলে গেছেন নিশাম।

কিন্তু সেখানে গিয়ে পড়েছেন বিপাকে, জানেন না কীভাবে দেখবেন নিজ দেশের খেলা। তাই আমিরাতে বসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে বসে খুঁজছেন বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের খেলা দেখার চ্যানেল। মন্তব্যের ঘরে তাকে সমাধানও দিয়েছেন অনেকে।

বুধবার সকালে চ্যানেলের খোঁজ করে টুইটারে নিশাম লিখেছেন, ‘কেউ কি জানেন, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশের মধ্যকার সিরিজটি আরব আমিরাতে টিভিতে দেখা কি না? যদি দেখায়, তাহলে কোন চ্যানেল? যদি না দেখায়, তাহলে অনলাইনে কীভাবে দেখব?’

Does anyone know if the @BLACKCAPS v @BCBtigers series is on tv in the UAE? If yes, which channel? If no, how can I watch it online?