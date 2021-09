হঠাৎ গেইলের টুইট, পাকিস্তান যাচ্ছি আর কে কে যাবেন?

প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে পুরো সিরিজ বাতিল করে দিয়ে দেশে ফিরে যায় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। তাদের সিদ্ধান্ত থেকে ফেরানোর জন্য পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ফোন করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডানকে। তাতেও কোনো কাজ হয়নি।

পিসিবি চেয়ারম্যান রমিজ রাজা বলেছেন, নিউজিল্যান্ডকে জবাব দেয়া হবে। শোয়েব আখতার মন্তব্য করেছেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেটকে হত্যা করল নিউজিল্যান্ড।’ নিউজিল্যান্ডের এমন সিদ্ধান্তে যখন উত্তাল পুরো ক্রিকেট বিশ্ব, তখন হঠাৎ করেই পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পোস্টারবয়, ক্যারিবীয় ক্রিকেটার ক্রিস গেইল।

টুইটারে পাকিস্তান যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে ক্রিস গেইল প্রশ্ন করলেন তার সঙ্গে আর কে কে যেতে চান পাকিস্তানে? মূলত এ বক্তব্য দিয়ে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকেই বড় ধরনের খোঁচা দিলেন ক্যারিকীয় ক্রিকেট দানব গেইল।

শনিবার রাত পৌনে ১টায় টুইটারে নিজের অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক বার্তায় এ বিধ্বংসী ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান লিখেছেন, ‘আমি আগামীকাল পাকিস্তান যাচ্ছি, কে কে যাবে আমার সঙ্গে?’ এই টুইট করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এই মুহূর্তে পাকিস্তানে আসলে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই।

I’m going to Pakistan tomorrow, who coming with me?