আইপিএলে মালিঙ্গার রেকর্ড ভেঙে দেবেন ‘বুড়ো’ অমিত মিশ্র!

তার বয়স হয়ে গেছে ৩৮। এখনও আঙ্গুলের ঘূর্ণিটা বেশ নিখুঁত। প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের জন্য নিঃসন্দেহে এক আতঙ্কের নাম। এই বয়সেও দিব্যি আইপিএল মাতিয়ে যাচ্ছেন ‘বুড়ো’ অমিত মিশ্র। এবার তার সামনে হাতছানি দিচ্ছে বিরল এক রেকর্ড।

আর মাত্র ৫টি উইকেট হলেই লাসিথ মালিঙ্গাকে পেছনে ফেলে আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী হয়ে যাবেন অমিত মিশ্র। আইপিএলের ইতিহাসে ১৭০ উইকেট নিয়ে সবার শীর্ষে রয়েছেন সম্প্রতি ক্রিকেটের সব ফরম্যাটকে গুডবাই জানানো মালিঙ্গা। অমিত মিশ্রর ঝুলিতে রয়েছে ১৬৬ উইকেট।

অমিত মিশ্রর মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। আইপিএল ২০২১-এর আমিরাত পর্বেই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বকালীন উইকেট শিকারের রেকর্ড গড়ার হাতছানি রয়েছে এই অভিজ্ঞ স্পিনারের সামনে।

এখনও পর্যন্ত আইপিএলের ১৫৪টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। আরব আমিরাতে খেলার কথা আরও কম করে ৭-৮টি ম্যাচ। এই ম্যাচগুলোতে আর মাত্র ৫টি উইকেট নিতে পারলে মালিঙ্গাকে টপকে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়বেন মিশ্র। এই ৫টি উইকেট নিলেই আইপিএলে তার উইকেট হয়ে যাবে ১৭১টি।

আপাতত দিল্লি শিবিরে প্রস্তুতিতে মগ্ন রয়েছেন মিশ্র। অনুশীলনের মাঝেই দিল্লি ক্যাপিটালস ক্রিকেটারদের সামনে অভিনব এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। সেই চ্যালেঞ্জে মিশ্র পাল্লা দিলেন ললিত যাদব, রিপল প্যাটেল, প্রবীণ দুবেদের সঙ্গে।

আসলে চ্যালেঞ্জ ছিল, সাপোর্ট স্টাফ গড়ানো শটে বল এগিয়ে দেবেন ক্রিকেটারদের দিকে। ফিল্ডিং প্র্যাক্টিসের ঢংয়ে সেই বল ধরে স্টাম্পের বদলে মাঠের মাঝে রাখা একটি পানির বোতলের দিকে ছুঁড়তে হবে।

