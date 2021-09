মাঠে হেলিকপ্টার নেমে বন্ধ খেলা, ঢাকার ক্রিকেটেও আছে এমন ঘটনা

নানান প্রাকৃতিক কারণে প্রায়ই শুরুর পর বন্ধ করে দিতে হয় মাঠের খেলা। কিন্তু মাঠে হেলিকপ্টার নেমে যাওয়ায় খেলা বন্ধ রাখা নিশ্চয়ই খুব একটা পাওয়া যাবে না।

তেমনই এক ঘটনা দেখা গেলো কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ডিভিশন-২’র উদ্বোধনী দিনের খেলায়। ব্রিস্টল কাউন্টি গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিল গ্লুস্টারশায়ার ও ডারহাম কাউন্টি। কিন্তু ম্যাচের মাত্র ৫ বল হওয়ার পর মাঠে নামে হেলিকপ্টার, বন্ধ হয়ে যায় খেলা।

হঠাৎ করে মাঠের মধ্যে হেলিকপ্টার দেখে হকচকিয়ে যান ক্রিকেটার-আম্পায়াররা। তারা সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় নেন প্লেয়ার্স ডাগআউটে। তবে ২০ মিনিটের মধ্যেই পুনরায় আকাশে উড়ে চলে যায় সেই হেলিকপ্টার, শুরু হয় মাঠের খেলা।

ডারহামের বোলার ক্রিস রাসওর্থ এই ঘটনার ভিডিও আপলোড করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে লিখছেন, ‘এটাই প্রথম! হেলিকপ্টারের কারণে খেলা বন্ধ।’

This is a first!!!!! Helicopter stops play. pic.twitter.com/ATqRg98A2V