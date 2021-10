টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু

করোনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে, ওমান এবং আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্যালারি উন্মুক্ত থাকছে দর্শকদের জন্য। এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। এবার তারই বাস্তবতা দেখা গেলো। আইসিসির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের, ওমান এবং আরব আমিরাতে গিয়ে বিশ্বকাপের খেলা দেখার জন্য।

বিশ্বকাপে অনুষ্ঠিত হবে মোট ৪৫টি ম্যাচ। প্রতিটি ম্যাচের জন্য রোববার থেকে টিকিট বিক্রি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা আইসিসির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মূলতঃ আইপিএলে দর্শকদের স্টেডিয়ামে ঢোকার অনুমতি দেয়ার কারণে, আশা করা হচ্ছিল বিশ্বকাপেও হয়ত দর্শকরা গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে পারবেন।

শেষ পর্যন্ত আইসিসির পক্ষ সুখবর পান ক্রিকেটপ্রেমীরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামে ঢুকে খেলা দেখতে পারবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এও জানিয়ে দেওয়া হয়, কিভাবে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন তারা।

রোববার থেকেই শুরু হয় বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি। টি-২০ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিংকে গিয়ে কেনা যাবে টিকিট। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলের সবগুলো ম্যাচের জন্যই টিকিট ছাড়া হয়েছে।

আইপিএলের তুলনায় কম মূল্যেই আমিরাতে বিশ্বকাপের খেলা দেখা যাবে। আরব আমিরাতে বিশ্বকাপ টিকিটের নূন্যতম মূল্য ৩০ দিরহাম। ওমানে টিকিটের নূন্যতম মূল্য ১০ ওমানি রিয়াল।

The ICC Men’s #T20WorldCup 2021 is fast approaching!



Be a part of the cricketing carnival and #LiveTheGame



Ticket booking now OPENhttps://t.co/F78P6m0weU pic.twitter.com/tmjYZbHwMn