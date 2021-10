মাত্র এক ঘণ্টায় শেষ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ যে কতটা জনপ্রিয়, এই ম্যাচের আকর্ষণ মানুষের কাছে যে কতটা বেশি! তা আরো একবার প্রমাণ হলো। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হবে ভারত এবং পাকিস্তান। এই ম্যাচের জন্য যে টিকিট ছাড়া হয়েছিল, তা মাত্র এক ঘণ্টাতেই শেষ হয়ে গেছে।

ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের উন্মাদনা সব সময়ই অন্য পর্যায়ে থাকে। আর সেটা যদি বিশ্বকাপের হয় তাহলে তো কথাই নেই। ২০১৯ সালের পরে আবারও বিশ্বকাপের মঞ্চে মুখোমুখি হতে চলেছে প্রতিবেশি দুই দেশ। ২৪ অক্টোবরের ওই ম্যাচের জন্য অনলাইনে টিকিট ছাড়া হয় আইসিসির পক্ষ থেকে। গত রোববার টিকিট ছাড়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় সবগুলো।

ভারত এবং পাকিস্তান- দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ থাকার কারণে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা সম্ভব হয় না। একমাত্র আইসিসির ইভেন্টেই ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়। ফলে এই ম্যাচটির প্রতি ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনা থাকে তুঙ্গে। গত রোববার থেকে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। বিক্রি শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যেই এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের সব বিভাগের (জেনারেল, জেনারেল ইস্ট, প্রিমিয়াম, প্যাভিলিয়ন ইস্ট, প্লাটিনাম) টিকিট শেষ।

অনলাইনে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচটির টিকিট কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভক্তরা। যে কারণে সার্ভারেও প্রচুর চাপ পড়ে। সময়মত ওয়েবসাইটে টিকিট না না পেয়ে অনেকেই শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে যান। কারণ তারা ভাবতেই পারেনি, এতদ্রুত টিকিট শেষ হবে।

দুবাই জি ফোর্স ক্রিকেট একাডেমির কোচ গোপাল জসপারাও চেষ্টা করেছিলেন টিকিট কিনতে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তিনি বলেন, ‘টিকিট বিক্রি শুরুর পরপরই আমি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করি। আমাদের দীর্ঘক্ষণ ওয়েটিংয়ে রাখা হয়। ভেবেছিলাম, একটি পাবো। কিন্তু আসলে আমি ছিলাম ভুল। কারণ, টিকিট তার আগেই শেষ।’

Was waiting for weeks to get my hands on #Pak v #Ind World Cup match ticket… they went on sale yesterday while we were busy with moving houses and got sold out in a few minutes anyone selling general category tickets here? #T20WorldCup #Dubai