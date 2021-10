সাকিবের বিশ্বরেকর্ডে কলকাতার অভিনন্দন

চাপের মুখে কিভাবে খেলতে হয়, তা সাকিব আল হাসান ভালোই জানেন। পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে ‘বাঁচা-মরার ম্যাচে’ সাকিবের দুর্দান্ত অলরাউন্ড নৈপুণ্যে সুপার টুয়েলভে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ঘরের ছেলেই বলা যায় সাকিবকে। টানা সাত বছর এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে জড়িয়েছেন, দুটি শিরোপাও জিতেছেন। মাঝে বিরতির পর আবারও সর্বশেষ মৌসুমে কলকাতার হয়ে খেলেছেন সাকিব।

বিশ্বকাপে ‘ঘরের ছেলে’র দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনন্দন জানালো কলকাতা। তারা সাকিবকে নিয়ে লিখেছে, ‘বোলিংয়ে ৪-০-৯-৪, ব্যাটিংয়ে ৪৬ রান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারের ইতিহাস। বাংলাদেশ চলে গেলো সুপার টুয়েলভে।’

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এ নিয়ে নবমবারের মতো ম্যাচসেরা হলেন সাকিব। আর তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ম্যাচসেরা হলেন ৩৮ বার।

আইসিসি ইভেন্টে এ নিয়ে বাংলাদেশের সবশেষ ছয়টি জয়েই ম্যাচসেরা হলেন সাকিব। যার প্রথমটি ছিল ২০১৭ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। পরে ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে তিনটি ও এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্যাচসেরা হলেন টানা দুই ম্যাচে।

