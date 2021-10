খোঁচার জবাবে শোয়েবকে অভিনন্দন হরভজনের

‘শেষ হইয়াও হইলো না শেষ’- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথাটি যেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দিচ্ছে। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরও যার রেশ থেকে যায় দীর্ঘ সময়। রোববার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর থেকেই দুই পক্ষের কথা-বার্তায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উত্তাল হয়ে উঠেছে।

দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক জয়ের পর ফেসবুকে হরভজন সিংহকে খুঁজছিলেন শোয়েব আখতার। নিজের দল জেতার কারণে শোয়েব হালকা খোঁচাও দিয়েছিলেন হরভজনকে। বলেছিলেন, ‘হরভজন তুমি কোথায়?’

মূলতঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের কয়েকদিন আগে ভারতীয় সাবেক অফস্পিনারের দেওয়া ‘ওয়াকওভার খোঁচা’র জবাবই পাকিস্তান জয়ের পর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সাবেক পাকিস্তানি স্পিডস্টার। বলেছিলেন, ‘ভাজ্জি (হরভজন সিং) ওয়াকওভার লাগবে নাকি এবার?’

হরভজন অবশ্য আর বিতর্কে জড়ানোকে স্রেয় মনে করলেন না। উল্টো শোয়েব আখতারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। সাবেক ভারতীয় স্পিনার শোয়েব আখতারের টুইটে রিটুইট করে বলেছেন, ‘তোমাদের অভিনন্দন। সত্যিই তোমরা দুর্দান্ত খেলেছ।’

Congratulations on your win guys. U guys played better.. https://t.co/x9JEN5xSfO