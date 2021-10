শামির পাশে ভারতের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের কাছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারের পর ভারতীয় সমর্থকদের তুমুল রোষানলে পড়েছেন পেসার মোহাম্মদ শামি। সমর্থকদের সব ক্ষোভ গিয়ে জমা হয়েছে মুসলিম ধর্মাবলম্বী এই পেসারের ওপর।

শামির ইনস্টাগ্রামে গিয়ে বলার অযোগ্য ভাষায় গালাগালি পর্যন্ত করেছেন সমর্থকরা। তাকে পাকিস্তানি বলে অভিহিত করেছেন উগ্রবাদী সমর্থকরা। এমনকি ধর্মবিদ্বেষও পোষণ করেছেন কেউ কেউ। অনেকে তাকে পাকিস্তানের দালাল কিংবা কেউ তাকে বলছেন পাকিস্তানের গুপ্তচর। কারও অভিমত, মোহাম্মদ শামি পাকিস্তানের সঙ্গে এ ম্যাচ হারের জন্য ফিক্সিং করেছেন।

উগ্র সমর্থকদের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্য এবার মোহাম্মদ শামির পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। সাবেক ওপেনার বিরেন্দর শেবাগ এক টুইট বার্তায় লিখেন, ‘মোহাম্মদ সামির ওপর অনলাইন আক্রমণ খুবই দুঃখজনক। আমরা তার পাশে আছি। তিনি একজন চ্যাম্পিয়ন এবং যে কেউ ভারতীয় দলের ক্যাপ পরেন তার হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা যে কোনো অনলাইন জনতার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে। আমি তোমার সাথে আছি শামি। সামনের ম্যাচে তুমি তোমার জাদু দেখিয়ে দাও।’

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa.