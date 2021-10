বাংলাদেশের পরাজয়ে লক্ষ্মণের সমবেদনা

‘ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস’- শারজায় রোববার যেন সে কথারই বাস্তব প্রতিফলন দেখালেন বাংলাদেশি ফিল্ডাররা। বিশেষ করে লিটন দাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ মিসের সুযোগে বাংলাদেশের কোছ থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নেন দুই লঙ্কান বাঁ-হাতি ব্যাটার।

লিটন দাসের ওই জোড়া মিসের পর সমালোচনার ঝড় ওঠে তাকে নিয়ে। ম্যাচ পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে কথা বলেছেন মুশফিকুর রহিমও। তিনি লিটনের পাশে দাঁড়িয়ে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার কাছে বাংলাদেশের পরাজয় এবং লিটনের জোড়া ক্যাচ মিস নিয়ে কথা বলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ।

১২.৩ ওভারে আফিফের বলে ডিপ স্কয়ার লেগে ১৪ রান করা ভানুকা রাজাপাকসের ক্যাচ ছেড়েছিলেন লিটন। দুই ওভার পরে আবারও সেই লিটন। ১৪.৩ ওভারে মুস্তাফিজের বলে সেট বাঁ-হাতি ব্যাটার চারিথ আসালাংকাকে (৬৩) ডিপ কভারে জীবন দিলেন এই বাংলাদেশি ব্যাটার। বাংলাদেশি ওপেনারের পিচ্ছিল হাতের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৭ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা।

টুইটারে ভিভিএস লক্ষ্মণ লেখেন, ‘কী এক অসাধারণ হয় শ্রীলঙ্কার। টস জিতে রান তাড়া করার ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা। তবে তরুণ ব্যাটসম্যান আশালাংকা এবং রাজাপাকশে দুর্দান্ত খেলা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য সমবেদনা। তবে, এ ধরনের ম্যাচে এ পর্যায়ে এসে এমন ক্যাচ ফেলে দেয়া কোনোভাবেই মানায় না।’

What a win for Sri Lanka! They took the harder route by opting to chase, but young Asalanka and Rajapakse were most impressive. Feel for Bangladesh, but you can't afford to drop catches at this level. #BANvSL #T20WorldCup2021