ম্যাচ শুরুর আগে নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলেন শোয়েব

পাকিস্তান সফরে গিয়ে খেলা শুরুর ঠিক এক ঘণ্টা আগে পুরো সিরিজ বাতিল করে দিয়েই ফিরে এসেছিলেন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটাররা। কোনো এক উড়ো খবরে বিশ্বাস করে পুরো সিরিজটাই বাতিল করে দেয় কিউইরা। পাকিস্তান নানা পর্যায়ে চেষ্টা করেও তাদের মন ফেরাতে পারেনি। তারা নাকি নিরাপত্তার হুমকি শুনেছে!

এ নিয়ে শোয়েব আখতার তখনই মন্তব্য করেছিলেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেটকে হত্যা করেছে নিউজিল্যান্ড।’ আজ শারজায় খুব অসাধারণভাবে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে পাকিস্তান।

তবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগে কিউইদের নিয়ে টুইটারে বিদ্রুপ করেন পাকিস্তানের সাবেক স্পিডস্টার। খেলা শুরুর ঠিক ২ ঘণ্টা আগে শোয়েব আখতার টুইটারে পোস্ট করে পাকিস্তানি সমর্থকদেরকে বলেন, ‘আমি পাকিস্তানি সমর্থদের খুব আন্তরিকভাবে অনুরোধ করবো, তারা গ্যালারি হোক কিংবা যে কোনো জায়গায়, যেন চুপ থাকে। কোনোভাবেই যেন কোনো অযৌক্তিক আনন্দ উদযাপন না করে। কারণ, মাঠের মধ্যে অধিক আওয়াজের কারণে হয়তো নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি বাতিল করে দিতে আবেদন জানাতে পারে। যদিও বা সেখানে কোনো নিরাপত্তা সমস্যা না থাকে!’

I request all Pakistan fans to remain silent and not enjoy too extravagantly. There is every chance that New Zealand may ask for the match to be called off due to too much noise inside the stadium, if not for security concerns. #T20WorldCup