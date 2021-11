আফ্রিদি বললেন, ভারত শেষ!

বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতকে হারিয়েছে পাকিস্তান। তাও যেন তেন জয় নয়, ১৫১ রান তাড়া করে পুরো ১০ উইকেটের জয়। পাকিস্তানের কাছে প্রথম লজ্জা পাওয়ার পর কেউ ভাবেইনি আরও লজ্জার মুখোমুখি হতে হবে বিরাট কোহলিদের।

কিন্তু কিউইরাও ছেড়ে কথা বলেনি। রোববার রাতে দ্বিতীয়বার লজ্জায় ফেললো তারা কোহলি অ্যান্ড কোংকে। ১১০ রানের মধ্যে আটকে রেখে জয় তুলে নিয়েছে ৮ উইকেটের ব্যবধানে। টানা দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানে হারের পর ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান ‘কার্যত’ শেষই বলা হচ্ছে। যদিও কাগজে-কলমে এখনও টিকে আছে তারা। কিন্তু হিসাব-নিকাশ বেশ জটিল।

এমন পরিস্থিতিতে ভারতের পরিণতি নিয়ে টুইট করলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি। তাতে মিশে থাকলো হালকা খোঁচা এবং করুণ বাস্তবতা। আফ্রিদির টুইটের একটাই সংক্ষিপ্ততম রূপ, ‘ভারত শেষ।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতে ভারত ছিল অন্যতম ফেবারিট। কিন্তু এখন সুপার টুয়েলভ থেকে সেমিফাইনালে যাওয়াটাই তাদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

শহিদ আফ্রিদি ভারতের পারফরম্যান্স নিয়ে টুইটারে নিজের দৃষ্টি ভঙ্গির প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘ভারতের এখনও সেমিফাইনালে খেলার ক্ষীণ একটি সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু সেটা কিভাবে? চলতি ইভেন্টে (বিশ্বকাপে) তারা যেভাবে দুটি বড় ম্যাচে হেরেছে, তাহলে কিভাবে তারা সেমিতে খেলতে পারবে? মূলতঃ মিরাকল ছাড়া সেমিতে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই ভারতের।’

India still have an outside chance of qualifying for semis but with how they have played their two big games in the event, it will be nothing but a miracle to see them qualify. @T20WorldCup