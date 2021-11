বাংলাদেশের ব্যাটিং খুবই নিকৃষ্ট: মার্ক ওয়াহ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে গুঁড়িয়ে ‘মধুর প্রতিশোধ’ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তবে দলের এমন দুর্দান্ত জয়ের পরও বাংলাদেশের ‘ত্রুটিপূর্ণ’ পারফরম্যান্সই মার্ক ওয়াহর নজরে এসেছে। বাংলাদেশের ব্যাটিংকে ইচ্ছেমত ধুয়ে দিয়েছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার।

দুবাইয়ে ৪ নভেম্বর নিজেদের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ পেয়েও বাংলাদেশি ব্যাটাররা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৫ ওভারে ৭৩ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ।

টাইগারদের এমন ব্যর্থ ব্যাটিং প্রদর্শনী সম্পর্কে ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্ক ওয়াহর বক্তব্য, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এমন ব্যাটিং আসলেই লজ্জাজনক। এ ধরনের ব্যাটিং তৃতীয় শ্রেণির চেয়েও নিকৃষ্ট।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে যে এই প্রথম বাংলাদেশ, ১০০’র নিচে অল আউট হয়েছে তা নয়। এ নিয়ে মোট পাঁচবার শতরানের কোটা পেরোনোর আগেই গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশের ইনিংস। যার দুটিই ঘটেছে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।



২ নভেম্বর আবুধাবিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৮৪ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন স্কোর ৭০ রান, যেটা ২০১৬ সালে কলকাতায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিল।

#BNG been the biggest disappointment of the #T20WorldCup. Their bowling has been fine but their batting is a mess. Feel for the coaching staff who may take the blame for this World Cup; there’s only so much they can do with this group who lack power & are exposed v pace & bounce.