প্রতিপক্ষের ড্রেসিংরুমে গিয়ে মন জিতল কোহলিরাও

কিছুদিন আগে ‘স্পিরিট অব ক্রিকেটে’র নতুন বিজ্ঞাপন হয়ে ধরা দিয়েছিলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। সুপার টুয়েলভের ম্যাচ শেষে বাবর আজমরা দলবেঁধে চলে গিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ নামিবিয়ার ড্রেসিংরুমে।

আইসিসির সহযোগী দেশটির সাফল্য, উন্নতি এবং ডেভিড উইজেদের এবারের বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করতেই পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা হঠাৎ নামিবিয়ার ড্রেসিংরুমে গিয়ে তাদের চমকে দেন। যা লাখো-কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর মন জিতে নেয়।

পাকিস্তানের মতো এবার ভারতীয় ক্রিকেট দলও স্থাপন করল সম্প্রীতির আরেক নজির। গতকাল স্কটল্যান্ডকে হারানোর পর তাদের ড্রেসিংরুমে ছুটে যান বিরাট কোহলিরা। টুর্নামেন্টে এতদূর আসার জন্যই তাদের পিঠ চাপড়ে দেয় ভারতীয় ক্রিকেটাররা। স্কটিশ ড্রেসিংরুমে কোহলিদের সঙ্গে আনন্দঘন মুহূর্ত টুইটারে আবার শেয়ার করেছে ক্রিকেট স্কটল্যান্ড, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।

এদিকে, গতকাল আবার ছিল ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলির জন্মদিন। দিনভর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা পেয়েছেন কোহলি। তবে ভারতীয় অধিনায়ক দিনটিকে স্মৃতির ফ্রেমে অন্যভাবে বাঁধিয়ে রাখতেই কি-না এলেন স্কটিশদের ড্রেসিংরুমে।

Cake, laughs and a win!#TeamIndia bring in captain @imVkohli's birthday after their superb victory in Dubai. #T20WorldCup #INDvSCO pic.twitter.com/6ILrxbzPQP