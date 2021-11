জাদেজার মশকরায় সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল

ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- এই তিন মিলে রবিন্দ্র জাদেজা যেন এক ‘ফুল প্যাকেজ’ খেলোয়াড়। প্রতি ম্যাচেই একটা না একটা বিভাগে জ্বলে উঠবেনই তিনি। আর পাল্টে দেবেন ম্যাচের পুরো মোমেন্টাম।

গতকালই যেমন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সুপার টুয়েলভের ম্যাচে বোলিং পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরার পুরস্কার বগলদাবা করেন জাদেজা। তবে এদিন শুধু মাঠে নয়, সংবাদ সম্মেলনে এসেও আলোচনার জন্ম নিয়ে তিনি। সেটা অবশ্য হাস্যরসে ভরা এক উত্তরে!

স্কটল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গ্রুপ-‘১’ এর দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি +১.৬১৯ নেট রানরেট এখন ভারতের। তারপরেও খুব একটা স্বস্তিতে নেই দলটি। কেননা পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানে থাকা ভারতীয়দের সেমিফাইনালে যেতে হলে ৮ নভেম্বর নামিবিয়ার বিপক্ষে জিততে হবেই। সঙ্গে চেয়ে থাকতে হবে আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ফলাফলের দিকেও।

নিজেরা মাঠে নামার আগের দিন ওই ম্যাচে ভারতের কামনা করতে হবে আফগানদের জয়। নইলে নামিবিয়ার বিপক্ষে জিতলেও কোহলির দলকে ধরতে হবে বাড়ির পথ।

ম্যাচ শেষে জাদেজাকে কাল তাই এক সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, ‘যদি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আফগানিস্তান হেরে যায়, তখন কি হবে? ’ সেই প্রশ্নের জবাব জাদেজা এমনভাবেই দেন যে, সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে যায়। তিনি মশকরা করে বলেন, ‘তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ি চলে যাব। আর কি?’

মজার ছলে সেই উত্তর দিলেও, এরপর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া দুর্দান্ত জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে জাদেজাকে। ভারতীয় এই বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার বলছিলেন, ‘নেট রানরেট বাড়াতে বড় ব্যবধানে জয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মাঠে আমরা আমাদের শতভাগ দিয়েছি। এভাবে খেললে কেউ আমাদের হারাতে পারবে না।’

ভিডিওটি দেখুন:

Jadeja - "Will pack the bags and go home"..!



Man Jaddupic.twitter.com/dFu2wYSDsa