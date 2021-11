১৯’এ আকাশে, ২১’এ পাতালে হাফিজ (ভিডিও)

বিশ্বকাপ এলেই যেন বল হাতে মজার কাণ্ড ঘটানোর ভূত চাপে পাকিস্তানি অলরাউন্ডার মোহাম্মদ হাফিজের। ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও হাস্যকর এক ডেলিভারিই করলেন হাফিজ। যা এখন রীতিমতো ভাইরাল ক্রিকেট দুনিয়ায়।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের করা ১৭৬ রানের জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। তাদের ইনিংসের অষ্টম ওভারে বোলিংয়ে ডাক পড়ে হাফিজের। তার করা প্রথম বলটিই যেন জমিন ভেদ করে প্রবেশ করছিলো পাতালে!

ডেভিড ওয়ার্নারকে করা হাফিজের সেই ডেলিভারিটি প্রথমে বাউন্স করে বোলারের পপিং ক্রিজের সামনেই, তবু বলে এতো গতি ছিলো যে সেখান থেকেই আরেক বাউন্স করে গিয়ে ওয়ার্নারের ব্যাটের কাছে। দ্বিতীয় বাউন্সের পর সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেননি অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ওপেনার।

দেখুন হাফিজের সেই ভিডিও

খানিক ঝুঁকে সেটিকে পাঠিয়ে দেন সোজা সীমানার ওপারে। পাশাপাশি দুই বাউন্স করায় নো বল ডাকেন আম্পায়ার। ফলে বিনা বলে সাত রান পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া আর হাফিজের নামের পাশে তখন ০-০-৭-০!

তার এমন অদ্ভুত হাস্যকর ডেলিভারি এবারই প্রথম নয়। ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের তৃতীয় ওভারের শেষ বলটি যেন আকাশেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসরখ্যাত এ অলরাউন্ডার।

পাকিস্তানের করা ৩১৫ রানের জবাবে খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ। ইনিংসের তৃতীয় ওভারের শেষ বলে স্ট্রাইকে ছিলেন সৌম্য সরকার। সেই বলে বাড়তি ফ্লাইট দিতে চেয়েছিলেন হাফিজ। কিন্তু হাত ফসকে বল উঠে যায় আকাশে।

তবে সেই ডেলিভারিটি ছিল উইকেটের মধ্যেই। প্রায় তিন সেকেন্ড হাওয়ায় ভাসার পর সৌম্যর কাছে পৌঁছায় লো ফুলটস হিসেবে। আকাশ থেকে বল নামক রসগোল্লা পড়ার অপেক্ষায় থাকা সৌম্য সেটির ঠিকানা করে ডিপ মিড উইকেট বাউন্ডারিতে।

পরে আইসিসিও মজা নিতে ছাড়েনি সেই ডেলিভারি নিয়ে। ত্রিশ সেকেন্ডের এক ভিডিওতে তারা দেখায়, হাফিজের করা বলটি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে মহাকাশে। এবার ওয়ার্নারকে করা ডেলিভারিটিকেও হয়তো নতুন কোথাও পাঠিয়ে দেবে আইসিসি।

When your bowling coach tells you to "give it some flight" @MHafeez22 #CWC19 pic.twitter.com/85QDLoaLCb