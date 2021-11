ওয়ার্নারের শটে মুগ্ধ ল্যাঙ্গার, ক্ষুব্ধ গম্ভির

মোহাম্মদ হাফিজের দুই বাউন্স খাওয়া বলে ডেভিড ওয়ার্নারের হাঁকানো ছক্কায় মুগ্ধ অস্ট্রেলিয়া কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। একটি রেডিওতে দেয়া সাক্ষাৎকারে ল্যাঙ্গার বলেন, তার দেখা ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম সেরা বিষয় ছিল এটি। তবে ওয়ার্নারের সেই শটের সমালোচনাও চলছে সাবেক ক্রিকেটারদের মধ্যে।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটার ল্যাঙ্গার। এখন অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের প্রধান কোচ। একটি রেডিওকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ওয়ার্নারের ছক্কা দেখা মুগ্ধ ল্যাঙ্গার বলেন, ‘কী অসাধারণ! আমার জীবনে দেখা অন্যতম সেরা বিষয় ছিল এটি। এ ধরনের শট খেলা যে কোনো ব্যাটসম্যানের পক্ষে সম্ভব নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘অনেক ব্যাটারের পক্ষেই এমন মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন যে, সে কী করবে? এটা ছিল একটি নো বল। একই সঙ্গে এ ধরনের বলকে স্দ্ব্যবহার করার জন্য প্রতিভা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বলটিকে ছক্কায় পরিণত করার জন্য দক্ষতাও প্রয়োজন। এটা স্রেফ অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার।’

ওয়ার্নারের ছক্কায় খেলোয়াড়ী মানসিকতা অনুপস্থিত ছিল- এ ধরনের সমালোচনাকেও মেনে নিচ্ছেন ল্যাঙ্গার। তিনি বলেন, ‘কেউ কেউ মনে করতে পারেন, এটা ছিল আনস্পোর্টসম্যানশিপ শট। হ্যাঁ, হয়তো তা থাকতে পারে বৈকি।’

ল্যাঙ্গার ওয়ার্নারের সেই শটে মুগ্ধ হলেও অনেকেই সেই শট নিয়ে সমালোচনাও মেতে উঠেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভিরও। তিনি এক টুইটে ওয়ার্নারের সেই শটের সমালোচনা করে লিখেন, ‘এটি একটি করুণ দৃশ্য, ওয়ার্নার খেলার স্পিরিটাই নষ্ট করে দিয়েছেন।’

