সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা

এবারের আসরের সবচেয়ে বেশি ফর্মে থাকা দলকে থামিয়ে দিলো অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের খেলা দেখে সবাই ধরে নিয়েছিল, পাকিস্তান এবার বিশ্বকাপ তাদের ঘরে তোলার জন্যই এসেছে আরব আমিরাতে। যেমন দুর্দান্ত ছিলো তাদের ব্যাটিং, তেমনি মারাত্মক ছিলো তাদের বোলিং। মাঠে এবং মাঠের বাইরে সক্রিয় ছিলো পাকিস্তান দল।

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারার পর হতাশায় মুষড়ে পড়ে পাকিস্তান দলটি। ম্যাচ শেষে দেখা যায় বোলিং পিচে শাহিন শাহ আফ্রিদি বসে পড়েন। হাসান আলির চোখে দেখা যায় অশ্রু। সবার চেহারার রঙ যেনো নিমিষেই অন্ধকার হয়ে যায়।

ম্যাচ শেষে খেলোয়াড়রা নিজেদের টুইটারে পাকিস্তানের ক্রিকেট ভক্তদের উদ্দেশ্যে নিজেদের মনোবেদনা তুলে ধরে। অধিনায়ক বাবর আজম লেখেন, ‘দল মাথা উঁচু রাখো। আপনারা ছিলেন আকর্ষণীয় এবং সত্যিকারের চ্যাম্পিয়নের মতো ক্রিকেট খেলেছেন। আমরা অবশ্যই এই অভিজ্ঞতা থেকে শিখব এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব, ইনশাআল্লাহ। আমি আমার দল নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত।’

Keep the head high, team. You were impressive and played like true champions. We will definitely learn from this experience and come back stronger, In sha Allah. Extremely proud of my pack. #Pakistan pic.twitter.com/ka5fdfYHzI — Babar Azam (@babarazam258) November 11, 2021

পাকিস্তান দলের সহকারী অধিনায়ক সাদাব খান টুইটারে লেখেন, ‘দুঃখিত পাকিস্তান। আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পুরো আসরজুড়ে সমর্থন এবং ভালবাসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমি দল নিয়ে গর্বিত। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সমর্থনে আবার ফিরে আসব। পরবর্তী সিরিজ এবং পরবর্তী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের।’

Sorry Pakistan. We tried our best. Thank you for all your support and love throughout the tournament. I am proud of my team. We will InshAllah bounce back with your support. Preparations for the next series and the next world cup start now #PakistanZindabad (1/5) pic.twitter.com/4VTncBcHsq — Shadab Khan (@76Shadabkhan) November 11, 2021

গতিতারকা শাহিন শাহ আফ্রিদি লেখেন, ‘পাকিস্তান, আমরা আমাদের সবটুকু দিয়েছি এবং তা সামনেও চালিয়ে যাব। আমরা এ ম্যাচ হারাইনি, আমরা শিখেছি। ইনশাআল্লাহ, আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব এবং সবার মাঝে হাসি ছড়িয়ে দেব।

Pakistan, we gave it our all and will continue to do so. We did not lose. We learned.



In sha Allah, we will come back stronger and spread smiles. #PakistanZindabad pic.twitter.com/zGTFHpKBSe — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) November 12, 2021

আইএইচএস/