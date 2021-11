বাবরদের সান্ত্বনা দিলেন আফ্রিদি-শোয়েব-ইউনিস খান

এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তান দেখিয়েছে তাদের এক অন্যরকম রূপ। জায়গা করে নিয়েছে সব ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। এবারের আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হয় অস্ট্রেলিয়া। জমজমাট ম্যাচে দুই দলই তাদের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে চেষ্টা করে। যদিও শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসলো অস্ট্রেলিয়াই।

সেমিফাইনাল শেষে দেখা যায় পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের হতাশা ভরা মুখ। তবে, এই এক হারে যেনে বাবর আজমরা ভেঙে না পড়ে, সে জন্য খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানসহ সাবেক ক্রিকেটাররা।



নিজেদের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্য করে পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি এক টুইটার বার্তায় লেখেন, ‘দুর্দান্ত লড়াই করেছো তোমরা, টুর্নামেন্টে তোমাদের ভালো করার চেষ্টা আমাদের গর্বিত করেছে। অস্ট্রেলিয়াও ভালো খেলেছে। আমি সত্যি মনে করি পাকিস্তানের এই টিম আগামিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারে। আমাদের সবাইকে খেলোয়াড়দের সমর্থন চালিয়ে যাওয়া উচিত।’

Great fight boys you make us proud, wonderful effort throughout the tournament, well played Australia. I really feel this team can win the T20 World Cup next year, we all need to continue to back the players! — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) November 11, 2021

অন্যদিকে পাকিস্তানি সাবেক গতিতারকা শোয়েব আখতার ম্যাচ শেষে তার টুইটারে একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করেন। সেখানে তাকে বলতে দেখা যায়, ‘পাকিস্তান হেরেছে, এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। সঙ্গে সঙ্গে এটিও মেনে নিতে হবে অস্ট্রেলিয়া ভালো খেলেছে। পাকিস্তান এই দল আমাদের ভরসা দিয়েছে, আমরা ফাইনাল জিততে পারি। আমাদের উচিত তাদের সমর্থন দেওয়া। এটি (ফাইনালে উঠতে না পারা) আসলেও অনেক দুঃখজনক।’

Yeh larkay hamara pride hain. In ka saath na chorain.

This group of boys will bring more laurels for the country. pic.twitter.com/WrUFbzfxXj — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 11, 2021

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ইউনুস খানও দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তার টুইটার অ্যাকাউন্টে লেখেন, ‘এই দল পুরো পাকিস্তানকে গর্বিত করেছে। টুর্নামেন্টজুড়ে তারা যে ঐক্য, বিশ্বাস এবং শৃঙ্খলা দেখিয়েছে, তা সামনে সামনের ম্যাচগুলোর জন্য দুর্দান্ত প্রতিশ্রুতি বয়ে আনছে। আমাদের অবশ্যই তাদের সমর্থন চালিয়ে যেতে হবে।’

These boys made the whole of Pakistan very proud. The unity, faith and discipline they portrayed throughout the tournament showed great promise for the upcoming games ahead. We must continue to support these boys. pic.twitter.com/zWb9SBEykJ — Younus Khan (@YounusK75) November 12, 2021

আইএইচএস/