আমরা একে অপরের দিকে আঙ্গুল তুলবো না: বাবর

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের উড়ন্ত সূচনা হলেও সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াই করে হেরে গেছে তারা। ১৭৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ১ ওভার হাতে রেখেই ৫ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয়। দুই দলই তাদের সেরাটা দিয়ে লড়াই করেছে।

খেলার একদিন পর পিসিবি টুইটার একাউন্ট থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ড্রেসিং রুমের একটি ভিডিও আপলোড করা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম এবং তারপর ব্যাটিং পরামর্শক ম্যাথু হেইডেন খেলেয়াড়দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।

ভিডিওতে বাবর আজমকে বলতে শোনা যায়, ‘সবাই কষ্ট অনুভব করছি। আমরা ভুল কোথায় করেছি এবং কোথায় আমাদের আরও ভাল করা উচিত ছিল, কেউ আমাদের এটা ধরিয়ে দিবে না, আমরা জানি। কিন্তু আমাদের এটা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমরা একটি দল হিসেবে খেলেছি এবং এটি ভেঙে ফেলা উচিত নয়, অনেক কষ্টে আমরা এটি বানিয়েছি।’

