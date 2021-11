যে কারণে বালিশ নিয়ে বাংলাদেশে এলেন রিজওয়ান

শনিবার সকালে তিন টি-টোয়েন্টি ও দুই টেস্ট খেলতে বাংলাদেশে এসেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। দুবাই থেকে দেশে না ফিরে সরাসরি বাংলাদেশে এসেছে তারা। বাংলাদেশের বিমানে ওঠার আগে পাকিস্তানি ওপেনার মোহাম্মদ রিজওয়ানের একটি ছবি নজর কাড়ে সবার।

যেখানে দেখা যায়, সাদা রঙের কিছু একটা নিজের কোলে ধরে আছেন বিশ্বকাপের তারকা রিজওয়ান। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সেটি আসলে একটি বালিশ। সেই সাদা বালিশ নিয়েই দুবাই থেকে বাংলাদেশে এসেছেন পাকিস্তানের উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

কিন্তু এই বালিশ সঙ্গে করে নিয়ে আসার কারণ কী? পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বরাতি দিয়ে সেই কারণ বের করেছে দেশটির শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম জিও নিউজ। নিজেদের প্রতিবেদনে তারা জানিয়েছে, মোহাম্মদ রিজওয়ানের বালিশ বহন নতুন কোনো ঘটনা নয়।

শুধু বাংলাদেশ সফরেই নয়, সম্প্রতি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও নিজের প্রিয় বালিশ সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন রিজওয়ান। এ খবর জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের মিডিয়া ম্যানেজার ইব্রাহিম বাদেস।

তিনি বলেছেন, ‘রিজওয়ানের সব জায়গায় বালিশ নিয়ে যাওয়ার কারণটা খুব সাধারণ। সে অন্য কোথাও, অন্য কোনো বালিশে স্বস্তিতে ঘুমাতে পারে না। এ জিনিসটা তার জন্য নতুন কিছু নয়। এমনকি দেশের মধ্যে খেলা হলেও রিজওয়ান বালিশ নিয়ে যায়।’

অর্থাৎ নিজের ঘুমকে প্রাধান্য দিয়েই মূলত সব জায়গায় বালিশ নিয়ে ঘোরাফেরা করেন রিজওয়ান। আর মাঠে ভালো খেলার জন্য ভালো ও পরিপূর্ণ ঘুম কতটা প্রয়োজন, তা তো প্রমাণ মেলে রিজওয়ানের ব্যাটিং পরিসংখ্যানেই। যিনি চলতি বিশ্বকাপ তথা চলতি বছর রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেমিতেও রিজওয়ানের ব্যাট থেকে এসেছে ৬৭ রানের ইনিংস। চলতি বিশ্বকাপে তার মোট সংগ্রহ ২৮১ রান। এছাড়া চলতি বছর বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে এক পঞ্জিকাবর্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক হাজার রানের বিশ্বরেকর্ডও গড়েছেন তিনি।

