ড্রেসিংরুমে নেচে-গেয়ে শিরোপা উদযাপন অস্ট্রেলিয়ার (ভিডিও)

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের জন্য ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা একপ্রকার ‘ডাল-ভাত’ই বলা চলে। ১৯৯৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত পাঁচ আসরের মধ্যে চারবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। সবমিলিয়ে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলুদ জার্সিধারীরা।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঘরটা ফাঁকা ছিল অসিদের। প্রায় ১৪ বছর অপেক্ষার পর ২০২১ সালের আসরে ঘুচলো তাদের অপেক্ষা। রোববার রাতে নিউজিল্যান্ডকে ৮ উইকেটের ব্যবধানে উড়িয়ে প্রথমবারের মতো কুড়ি ওভারের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিধান করেছে অসিরা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাওয়া সাফল্যে উদযাপনের মাত্রাটাও অনেক বেশি অস্ট্রেলিয়ার। ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৯তম ওভারে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের রিভার্স স্কুপে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর মাঠেই একদফা উদ্দাম উদযাপন সারেন ডেভিড ওয়ার্নার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল মার্শরা।

পরে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে শিরোপা হাতে পাওয়ার পর আরও উত্তাল অ্যারন ফিঞ্চের দল। অধরা শিরোপার ছোঁয়া পেয়ে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা। খোলা মাঠেই যখন তাদের এমন উদযাপন, তখন নিজেদের ভুবন তথা ড্রেসিংরুমের কী অবস্থা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

হয়েছেও তাই! পুরস্কার বিতরণী পর্বের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ড্রেসিংরুমে ফিরে নেচে-গেয়ে বিয়ার পান করে শিরোপা উদযাপন করেছেন ম্যাথু ওয়েড, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা, মিচেল মার্শরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আইসিসির আপলোড করা ভিডিওতে দেখা গেছে তারই কিছু খণ্ডচিত্র।

প্রথমে একটি ২৩ সেকেন্ডের ছোট ভিডিও আপলোড করেছে আইসিসি। যেখানে তারা ক্যাপশনে জিজ্ঞেস করেছে, ‘আপনাদের সোমবার কেমন যাচ্ছে?’ সেই ভিডিওতে দেখা যায়, নিজের জুতায় বিয়ার ঢেলে তা পান করছেন ওয়েড। তার দেখাদেখি একই কাজ করেন স্টয়নিসও।

