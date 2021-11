আমিরের মতোই ২৭ বছরে অবসর পাকিস্তানের আরেক পেসারের

২০১৯ সালের জুলাইয়ে হুট করেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ আমির। মাত্র ২৭ বছর বয়সেই আমিরের সাদা পোশাকের ফরম্যাট ছেড়ে একপ্রকার চমকই ছিল ক্রিকেটবিশ্বের জন্য।

তার মতোই মাত্র ২৭ বছর বয়সে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন পাকিস্তানের আরেক বাঁহাতি পেসার উসমান শিনওয়ারি। আমিরের মতো উসমানও মূলত সাদা বলের ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়ার জন্যই অবসর নিলেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে।

মঙ্গলবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এক বার্তায় নিজের অবসরের কথা জানিয়েছেন উসমান। অবসরের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ইনজুরি ঝুঁকি এড়িয়ে ক্যারিয়ার লম্বা করতে চাওয়ার পরিকল্পনার কথা।

গত কয়েক মাস ধরে পিঠের ইনজুরিতে ভুগছিলেন উসমান। তা কাটিয়ে এখন মাঠে ফিরতে প্রস্তুত তিনি। তবে চিকিৎসক এবং ফিজিওর সঙ্গে পরামর্শ করে টেস্ট না খেলার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তিনি, নিয়েছেন লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত।

উসমান লিখেছেন, ‘আমার ফিজিওকে ধন্যবাদ। পিঠের ইনজুরি কাটিয়ে আমি কামব্যাক করেছি এবং এখন পুরোপুরি ফিট আছি। তবে ফিজিও-চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, এসব ইনজুরি এড়াতে দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেট ছেড়ে দিচ্ছি। যাতে ক্যারিয়ার লম্বা করতে পারি।’

পাকিস্তান জাতীয় দলের হয়ে ২০১৯ সালে একটিমাত্র টেস্ট খেলেছেন উসমান। এছাড়া সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ১৭ ওয়ানডে ও ১৯ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ২৭ বছর বয়সী এ বাঁহাতি পেসার।

Thanks to @sportsphysiojav ALHAMDULILLAH I have made my comeback again from back injury and now I am absolutely fit but due to my Doctors and physio advises I have to leave Long format to avoid such injuries in future and prolong my Cricket career.I am Resigning from Red ball pic.twitter.com/63gy4J7RKS