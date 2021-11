অভিষেকে মাঠ থেকে সোজা হাসপাতালে সোলজানো

জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ, সব খেলোয়াড়ের জন্যই সে তো আজন্ম লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে ত্রিনিদাদের ক্রিকেটার জেরেমি সোলোজানোর। গলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট দলের ক্যাপ পান তিনি।

তবে স্বপ্নের সকাল বেলা গড়াতেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো সোলজানোর। অভিষেক টেস্ট খেলতে নেমে এখন হাসপাতালে তিনি। ঘটনা ইনিংসের ২৪তম ওভারের। দিমুথ করুনারত্নের বিপক্ষে বল করছিলেন রস্টন চেজ। সোলজানো ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট লেগে।

রস্টনের করা চতুর্থ বলটি খাটো লেন্থে পেয়ে করুনারত্নে সজোরে লেগ-সাইডে শট খেলেন। তবে তা সরাসরি আঘাত হানে সোলজানোর হেলমেটের সন্মুখভাগে। বুলেট গতিতে বল আঘাত হানায় মাঠেই লুটিয়ে পড়েন সোলজানো। তার অবস্থা বেগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে ড্রেসিংরুম থেকে উইন্ডিজ দলের মেডিক্যাল টিম ছুটে আসে। চলে প্রাথমিক চিকিৎসা।

এরপর স্কুপ স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জানিয়েছে, স্ক্যানের জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে সোলজানোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

UPDATE: Jeremy Solozano is conscious and responsive. He is being taken to a hospital for scans. Team management are rightfully taking all precautions. #SLvWIpic.twitter.com/iUHLXFTjzi