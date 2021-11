আফ্রিদির প্রশ্ন, আর কত এমন উইকেটে খেলবে বাংলাদেশ?

শ্বাসরুদ্ধকর শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ৫ উইকেটে জিতে পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশকে। মিরপুরের মাঠে ‘শক্তিশালী’ বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের ‘লজ্জা’ উপহার দেওয়ায় পাকিস্তানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শহিদ আফ্রিদি। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ভালো খেলার পরামর্শ দিলেন সাবেক পাকিস্তানি লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার।

ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে মিরপুরে দুটো টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল বাংলাদেশ। আগস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-১ ব্যবধানে হারানোর পর সেপ্টেম্বরে নিউজিল্যান্ডকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছিল টাইগাররা।

তবে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে সেই দুটি সিরিজ বিজয় কোনো কাজেই আসেনি। বরং, চরম ভরাডুবি হয়েছিল বাংলাদেশের। বিশ্বকাপ থেকে ফিরে এসে ঘরের মাঠেই পাকিস্তানের কাছে হোয়াইটওয়াশ হতে হলো বাংলাদেশকে।

তৃতীয় ও শেষ ম্যাচের পর এক টুইট বার্তায় বাংলাদেশকে হালকা খোঁচারচ্ছলে সুপরামর্শ’ই দিলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আফ্রিদি। টুইটারে দেয়া বক্তব্যে আফ্রিদি বাংলাদেশের কাছে জানতে চান, নিজেদের ধ্বংস করার জন্য আর কত এমন উইকেটে খেলবে তারা?

টুইটে পাকিস্তানের সাবেক এই অলরাউন্ডার লেখেন, ‘বাংলাদেশের এবার একটু গভীরভাবে আত্ম অনুসন্ধান করা উচিত। তারা কি এমন উইকেট ব্যবহার করে জয় পেয়ে আর প্রতিপক্ষের মাঠে আর বিশ্বকাপে গড়পড়তা পারফরম্যান্স করেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়? ওদের অনেক প্রতিভা আছে এবং খেলাটার প্রতি আবেগ আছে। কিন্তু খেলায় উন্নতি করতে চাইলে খুব দ্রুত ওদের ভালো উইকেট বানানো দরকার।’

Bangladesh really need to do some soul searching, do they want to win on such pitches and give ordinary performances abroad and in World Cups? They have great talent and passion for the game but desperately need better pitches if they want to progress. https://t.co/RFJymfZkiE