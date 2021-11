প্রস্তুতই ছিলাম না, সেই বিতর্কিত বল নিয়ে মুখ খুললেন নওয়াজ

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের সেই ডেলিভারিটি বৈধ ছিল নাকি অবৈধ ছিল? তা নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছে বাংলাদেশে। ক্রিকেট বিশ্বেও এ নিয়ে আলোচনার কমতি নেই।

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ বল হাত থেকে ডেলিভারি দেওয়ার পর শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছিলেন পাকিস্তানি ব্যাটার মোহাম্মদ নওয়াজ। বল গিয়ে আঘাত হানে স্টাম্পে। আম্পায়ার সেটাকে ডেকেছিলেন ডেড বল। বল ডেলিভারি হওয়ার পরও বলটি অবৈধ হয়ে যায় কীভাবে, তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা।

যদিও বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ পরে জানিয়েছেন, আম্পায়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন ডেড বল। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছি। আবার বাংলাদেশের আম্পায়ার শরফুদৌল্লাহ ইবনে শহিদ সৈকত জানিয়েছেন, মাঠের আম্পায়ার চাইলে ডেড বল দিতে পারেন।

তিনি বলেন, ‘টিভিতে হয়তো দেখা গেছে একটু লেট; তবে ডেড বল ডাকার অধিকার আছে আম্পায়ারের। কোনো কারণে, ধরেন নো অ্যাজ বা সামনে দিয়ে পাখি যেতে পারে… হয়তো টিভিতে অন্য রকম দেখা গেছে। কিন্তু আম্পায়ার ডেড বল ডেকেছে।’

এবার সেই বিতর্কিত বল নিয়ে মুখ খুললেন পাকিস্তানের বিতর্কিত ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ নওয়াজ। যিনি ওই সময় শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আম্পায়ার ডেড বল ডাকেন। পরের বলেই বাউন্ডারি মেরে পাকিস্তানকে জয় এনে দেন তিনি।

Here's the clear picture of today's debate whether Nawaz was out or not. It can be clearly seen that Nawaz wasn't ready. He was looking down and the moment he looked up, Muhammadullah had already bowled that delivery.#PAKvBAN pic.twitter.com/PysHIKKflR