এজাজকে অভিনন্দন জানালেন কুম্বলে

জন্মস্থানে প্রথম ম্যাচ স্মরণীয় করতে আর কিই বা করতে পারতেন এজাজ প্যাটেল! ওয়াংখেড়েতে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসেই নিলেন ১০ উইকেট৷ তাতেই ১৪৪ বছরের টেস্ট ইতিহাসে তৃতীয় বোলার হিসেবে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করলেন এজাজ। তার এই রেকর্ডকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সর্বশেষ ২২ বছর আগে দিল্লিতে ১০ নেয়ার কৃতিত্ব দেখানো ভারতীয় লেগস্পিনার অনিল কুম্বলে।

ওয়াংখেড়েতে ৩ ডিসেম্বর শুরু হওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন থেকেই এজাজের বাঁ-হাতের জাদুতে চোখে সর্ষেফুল দেখে ভারতীয়রা। প্রথম দিনে ৭০ ওভার শেষে ৪ উইকেটে ২২১ করে ভারত। যেখানে চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি- দুই ভারতীয় ব্যাটার রানের খাতা খোলার আগেই ড্রেসিংরুমের পথ ধরেন।

চারে চার নিয়েও এজাজ জানিয়েছিলেন, কাজ মাত্র অর্ধেক শেষ হয়েছে। সেই অর্ধসমাপ্ত কাজ এজাজ শুরু করেন আজ (শনিবার) দ্বিতীয় দিনে নিজের প্রথম ওভারে টানা দুই উইকেট নিয়ে৷ ভারতের ইনিংসের ৭২তম ওভারের চতুর্থ ও পঞ্চম বলে ঋদ্ধিমান সাহা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে সাজঘরের পথ দেখান কিউই বাঁ-হাতি স্পিনার।

এজাজের সপ্তম শিকার ভারতীয় ইনিংসের সর্বোচ্চ রানস্কোরার মায়াঙ্ক আগারওয়াল (১৫০)। এরপর ফিফটি করা অক্ষর প্যাটেলকে লেগবিফোরের ফাঁদে ফেলে অষ্টম শিকার ধরেন এজাজ। আর নবম ও দশম উইকেট-দুটো উইকেটেই তো তিন ভারতীয়র অবদান ছিল। কারণ এজাজের দুটো উইকেটেই ক্যাচ ধরেছেন আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিউই খেলার রাচিন রবীন্দ্র।

ইতিহাস সৃষ্টির পর এজাজকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইটারে কুম্বলে লিখেছেন, ‘পারফেক্ট টেনের ক্লাবে তোমাকে (এজাজ) স্বাগতম। অসাধারণ বোলিং করেছ। টেস্টের প্রথম দুই দিনেই তুমি ১০ উইকেট নিয়েছ।'

Welcome to the club #AjazPatel #Perfect10 Well bowled! A special effort to achieve it on Day1 & 2 of a test match. #INDvzNZ