বৃষ্টিতে ড্রেসিংরুমেই ক্রিকেট খেললেন বাবর আজমরা (ভিডিও)

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দুই দিনে ১৮০ ওভার খেলা হয়ে যেতো চলতি ঢাকা টেস্টে। কিন্তু শনিবার প্রথম দিন ৩৩ ওভারের পর আজ পুরো ৮৩.৪ ওভার চলে গেছে বৃষ্টির পেটে। বারবার মাঠের কভার আনা-নেওয়ার মধ্যে কেটে গেছে রোববার দিনটি। যেখানে মাত্র ৬.২ ওভার খেলতে পেরেছে পাকিস্তান।

তবে মাঠে খেলতে না পারলেও, ড্রেসিংরুমে ঠিকই নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট আনন্দে মেতেছিলেন বাবর আজম, ইমাম উল হক, সৌদ শাকিলরা। বাইরে যখন বৃষ্টি থামা ও খেলা শুরুর অধীর অপেক্ষা সবার, তখন নিজেদের ড্রেসিংরুমকেই মাঠ বানিয়ে নেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অফিসিয়াল হ্যান্ডলারে পোস্ট করা কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গেছে এই চিত্র। যেখানে সতীর্থদের নিয়ে ইনডোর ক্রিকেট খেলেছেন বাবর। মাঠের ক্রিকেটে শুধু ব্যাটার হলেও, ড্রেসিংরুমে পুরোদস্তুর অলরাউন্ডার বনে যান বাবর।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুরোপুরি ক্রিকেটীয় কপিবুক অনুসরণ করে দুইটি বল ডিফেন্স করেছেন বাবর। সেখানে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘বৃষ্টি হয়তো আমাদের ছেলেদের মাঠে নামতে দিচ্ছে না। তবে নিজেদের ড্রেসিংরুমে তারা খেলছে। বাবর আজম প্রথমে ব্যাটিং করেছে। তার শুরুটা ছিল সাবধানী।’

এর পরের ভিডিওতে ইমাম উল হকের বলে বোল্ড হয়ে যান পাকিস্তান অধিনায়ক। তবে বদলা নিতে একদমই সময় নেননি তিনি। দারুণ এক বল করে ইমামকে বোল্ড করে দেন বাবর। এরপর শুধু বোলিং করতেই দেখা যায় বাবরকে। যেখানে বিলাল আসিফকে তিনবার আউট করেন তিনি। খেলা শেষে বাবর দাবি করেন তিনি দশ উইকেট নিয়েছেন।

