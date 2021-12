বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসরের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছিল ভারত। ফলে প্রথমবারেই শিরোপা জেতা হয়নি তাদের। সেই ফাইনালে হারের প্রতিশোধ কী দারুণভাবেই না নিলো বিরাট কোহলির দল! ঘরের মাঠে কিউইদের রীতিমতো তুলোধুনো করেছে ভারতীয়রা।

কানপুরে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে অল্পের জন্য বেঁচে যায় নিউজিল্যান্ড। শেষ উইকেট জুটির দৃঢ়তায় ম্যাচ ড্র করে ফেলে তারা। তবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে তাদেরকে দাঁড়াতেই দেয়নি স্বাগতিক ভারত। নিখুঁত পারফরম্যান্সে ৩৭২ রানের রেকর্ডগড়া জয় পেয়েছে তারা।

আর এ জয়ের সুবাদে আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠে গেছে ভারত। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর এক নম্বরে উঠেছিল নিউজিল্যান্ড। তাদেরকে নিচে নামিয়ে ১২৪ রেটিং নিয়ে এখন টেস্টের মুকুট মাথায় পরেছে বিরাট কোহলির দল।

আগামী বুধবার (৮ ডিসেম্বর) আসবে র‍্যাংকিংয়ের পূর্ণাঙ্গ খুঁটিনাটি আপডেট। তবে এর আগেই আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে ভারতের শীর্ষে ওঠার খবর। ভারত সফরে এক টেস্ট ড্র ও অন্যটি বিশাল ব্যবধানে হারার পরে নিউজিল্যান্ডের রেটিং এখন ১২১, অবস্থান দ্বিতীয়।

টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে কোনো হেলদোল নেই বাংলাদেশ দলের, ৪৯ রেটিং নিয়ে তাদের অবস্থান নবম। বাংলাদেশের নিচে রয়েছে শুধুমাত্র জিম্বাবুয়ে, তাদের রেটিং ৩১। পর্যাপ্ত টেস্ট না খেলায় র‍্যাংকিংয়ে নেই দুই নতুন পূর্ণ সদস্য দেশ আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।





India are back to the No.1 spot in the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Team Rankings.#INDvNZ pic.twitter.com/TjI5W7eWmq