বিশ্রাম শেষে মাঠে ফিরেই ইতিহাস গড়লেন কোহলি

প্রায় ছয় মাস টানা খেলার মধ্যে থাকায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও প্রথম টেস্ট থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তার অনুপস্থিতিতে টি-টোয়েন্টিতে কিউইদের হোয়াইটওয়াশই করেছে ভারত।

তবে শেষ উইকেট জুটির কল্যাণে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ ড্র করে ফেলে নিউজিল্যান্ড। পরে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ দিয়ে দলে ফেরেন কোহলি। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তার দলও পেয়েছে ৩৭২ রানের বিশাল ব্যবধানের জয়।

আর এ জয়ের সুবাদে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম তুলে ফেলেছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার কোহলি। ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি, ওয়ানডে ও টেস্ট- তিন ফরম্যাটেই ৫০ জয়ের দেখা পেলেন তিনি।

নামের পাশে ৪৯ টেস্ট জয় নিয়ে ওয়াংখেড়েতে খেলতে নেমেছিলেন কোহলি। তিনি ব্যাট হাতে ০ ও ৩৬ রান করলেও, সতীর্থদের উদ্ভাসিত পারফরম্যান্সের সুবাদে ক্যারিয়ারের ৫০তম জয়টি খুব সহজেই পেয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক। যার জন্য তাকে খেলতে হয়েছে ৯৭টি টেস্ট।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে আগেই পূরণ করেছেন ৫০ জয়ের মাইলফলক। এবার টেস্টেও এই ঘরে প্রবেশ করে ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হয়ে গেলেন তিনি। ওয়ানডেতে ২৫৪ ম্যাচে তিনি জয়ের স্বাদ পেয়েছেন ১৫৩টি ম্যাচে। টি-টোয়েন্টিতে ৯৫ ম্যাচে জয় ৫৯টি।

Congratulations @imVkohli. The first player with 50 international wins in each format of the game.#TeamIndia pic.twitter.com/51zC4hceku