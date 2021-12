‘অপমানিত’ হওয়ায় দল পেয়েও খেলবেন না কামরান

আকমল পরিবারের বিশেষ একটি দিন হতে পারতো রোববার। কিন্তু কামরান আকমল যথাযথ সম্মান না পাওয়ায় তা আর হলো না। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) দল পেয়েছেন উমর আকমল। পাশাপাশি দল পেয়েছিলেন তার বড় ভাই কামরানও।

তবে প্লেয়ার্স ড্রাফটে অবনমন হতে হতে প্লাটিনাম থেকে সিলভারে নেমে যাওয়ায় এবারের পিএসএলে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার কামরান। উমরের মতো দল পেলেও, আত্মসম্মানের কথা ভেবে নাম সরিয়ে নিয়েছে ৩৯ বছর বয়সী এ ক্রিকেটার।

পিএসএলের গত ছয় মৌসুমে পেশোয়ার জালমির হয়ে খেলেছেন কামরান। যেখানে টুর্নামেন্টের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮২০ রান করেছেন তিনি। এমনকি পিএসএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিন সেঞ্চুরির মালিক কামরান। প্রতি আসরেই দেখিয়েছেন রান করার নজির।

তবু এবারের আসর শুরুর আগে প্লেয়ার্স ড্রাফটে প্লাটিনাম থেকে নামিয়ে গোল্ড ক্যাটাগরিতে রাখা হয় কামরানের নাম। পেশোয়ারও রিটেইন না করায় প্লেয়ার্স ড্রাফটেই যেতে হয় তাকে। যেখানে গোল্ড ক্যাটাগরি দূরে থাক, সিলভার ক্যাটাগরির একদম শেষ ডাকে গিয়ে কামরানকে দলে নেয় পেশোয়ার।

শুরুতে প্লাটিনাম থেকে গোল্ড, সেখান থেকে সিলভার ক্যাটাগরির একদম শেষ ডাকে দল পাওয়ায় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে কামরানের। যে কারণে এবারের পিএসএল থেকে সরেই গেছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এক বার্তায় এ কথা জানিয়েছেন তিনি।

Last 6 seasons it was a great journey..Thank you for supporting me through thick and thin M.Akram bhai @JAfridi10 @darensammy88 @WahabViki ..I think i don’t deserve to play in this category…Thank you once again..@PeshawarZalmi Best of luck..Thank You all the fans for supporting