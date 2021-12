ভারতের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগেই ছিটকে গেলেন প্রোটিয়া গতি তারকা

আর মাত্র পাঁচদিন পর শুরু হচ্ছে বহু আকাঙ্খিত দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত সিরিজ। ২৬ ডিসেম্বর, বক্সিং ডে’তে শুরু হতে যাওয়া তিন টেস্টের এই সিরিজের আগে বড় ধাক্কা খেলো স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা। চোট পেয়ে পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন দেশটির তারকা পেসার এনরিখ নরকিয়া।

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ থেকে নরকিয়া ঠিক কী ধরনের চোট পেয়েছে, তা জানানো না হলেও বহুদিন ধরেই এই পুরনো চোট তাকে ভোগাচ্ছে বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও তার পরিবর্তে কোনো ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হচ্ছে না। প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এনরিখ নরকিয়া তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকে পুরনো এক চোটের কারণে ছিটকে পড়েছেন। তার বদলি হিসেবে কোনো ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হবে না।’

#Proteas Squad update



Anrich Nortje has been ruled out of the 3-match #BetwayTestSeries due to a persistent injury



No replacement will be brought in#SAvIND #FreedomSeries #BePartOfIt pic.twitter.com/5R8gnwdcpF